27 Agosto 2026

Ambasciatore Ue in Libia conclude il mandato: “Progressi nel partenariato”

Anna Gaia Cavallo 27 Agosto 2026
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TRIPOLI (LIBIA) (ITALPRESS) – L’ambasciatore dell’Unione Europea in Libia, Nicola Orlando, ha incontrato il primo ministro libico Abdelhamid Dabaiba in un colloquio di congedo al termine del suo mandato, nel corso del quale hanno esaminato l’approfondimento del partenariato UE-Libia e i progressi compiuti in vari settori di interesse comune.

E secondo quanto dichiarato da Orlando sul proprio account X, i due hanno concordato sull’importanza di continuare a sostenere il processo politico facilitato dall’ONU, basandosi sui risultati del “tavolo ristretto” e su altri sforzi internazionali per guidare la Libia verso elezioni nazionali e legittimità istituzionale.

Orlando ha elogiato gli sforzi del governo per l’unificazione del bilancio nazionale, la trasparenza, la responsabilità e lo sviluppo economico e sociale, ribadendo la disponibilità dell’UE a continuare a sostenere la Libia in tutte le aree di interesse comune. Ha espresso gratitudine al primo ministro e al suo gabinetto per la loro cooperazione durante il suo mandato, e ha augurato un futuro di stabilità, unità, prosperità e pace per il popolo libico.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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