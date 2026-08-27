Il Mattino: «Napoli, Musso apre agli azzurri. Guiu sempre più nel mirino, Gabriel Jesus resta in attesa»

Il Napoli entra negli ultimi giorni di mercato con diversi incastri ancora da risolvere. Come riporta Il Mattino, una delle novità riguarda la porta: Juan Musso ha aperto alla possibilità di lasciare l’Atletico Madrid e tornare in Serie A dopo le precedenti esperienze con Udinese e Atalanta.

Il portiere argentino, 32 anni, è stato individuato dal Napoli già da alcune settimane. Musso offrirebbe ad Allegri caratteristiche differenti rispetto a Meret e un’altra soluzione di esperienza anche in vista della Champions League.

Musso-Napoli, prima deve uscire Milinkovic-Savic

L’eventuale arrivo dell’argentino resta però legato alla posizione di Milinkovic-Savic. Secondo Il Mattino, il serbo piace all’Atletico Madrid, ma l’operazione presenta difficoltà soprattutto sotto il profilo economico.

Il Napoli ha investito oltre 20 milioni di euro sul portiere un anno fa e non può prendere in considerazione una soluzione che penalizzi i conti. Servirebbe quindi una formula adeguata alle richieste del club azzurro. Il tempo a disposizione, inoltre, è sempre meno.

Lang, il Galatasaray vira su Leao

Un altro nodo fondamentale riguarda Noa Lang. L’olandese ha dato il proprio assenso al trasferimento e attende sviluppi prima della sfida contro il Como. La richiesta del Napoli è di almeno 25 milioni di euro.

La pista Galatasaray, tuttavia, si è complicata. Come riferisce Il Mattino, dopo il mancato assalto a Sarr il club turco ha rivolto nuovamente le proprie attenzioni verso Rafa Leao, indicato come il preferito dell’allenatore Okan Buruk.

Una situazione che complica non soltanto l’eventuale partenza di Lang, ma anche le successive mosse del Napoli. Restano inoltre da seguire gli sviluppi relativi a Lucca, mentre Ngonge viaggia verso il Monza, con l’operazione destinata a essere definita.

Guiu prende quota per l’attacco

Il direttore sportivo Giovanni Manna vorrebbe completare il mercato con un altro attaccante. Il profilo che risponde sempre maggiormente alle esigenze del Napoli, anche per la questione delle liste, è quello di Marc Guiu.

Il classe 2006 spagnolo del Chelsea cerca maggiore continuità dopo aver trovato poco spazio a Londra. Su di lui c’è anche il Siviglia, club che ha valutato diversi centravanti, compresi Lucca e Ratkov.

Gabriel Jesus e il possibile Mister X

Resta aperto anche il capitolo Gabriel Jesus. Gli agenti del brasiliano hanno avuto un nuovo incontro con l’Arsenal, che ha ribadito la disponibilità alla cessione. Il giocatore, però, ha manifestato ad Arteta la volontà di restare anche accettando il ruolo di terza punta per provare a conquistarsi spazio.

Il Napoli continua a esserci, ma costi elevati e poco tempo rendono l’operazione complessa. Anche il Milan ha pensato al brasiliano, soprattutto nell’eventualità di una partenza di Leao.

Tutto continua quindi a ruotare intorno a Lang. Una sua cessione permetterebbe a Manna non soltanto di intervenire in attacco, ma anche di valutare l’ingresso di un nuovo esterno. Il Mattino precisa che non si tratterebbe di Zeballos, bensì di un profilo ancora tenuto sottotraccia.