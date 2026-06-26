Corriere dello Sport: “Napoli, De Laurentiis fissa l’obiettivo: con Allegri la Champions torna una priorità”

Il Napoli vuole confermarsi protagonista in Italia, ma soprattutto alzare il livello anche in Europa. È questo il messaggio lanciato da Aurelio De Laurentiis al suo rientro dagli Stati Uniti, dove il presidente azzurro ha tracciato la rotta del nuovo progetto tecnico che sarà affidato a Massimiliano Allegri.

Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, De Laurentiis, pur evitando di soffermarsi sul nome di Allegri fino all’ufficializzazione, ha indicato con chiarezza l’obiettivo della prossima stagione: mantenere il Napoli ai vertici del calcio italiano e migliorare il rendimento nelle competizioni europee.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il presidente azzurro considera la Champions League una priorità assoluta dopo la deludente campagna europea della stagione 2025-2026, conclusa già nella fase campionato con appena otto punti e il trentesimo posto. Il ritorno nella massima competizione continentale dovrà rappresentare l’occasione per rilanciare le ambizioni internazionali del club.

La scelta di affidarsi a Massimiliano Allegri va proprio in questa direzione. Il tecnico livornese vanta infatti un curriculum europeo di assoluto livello, costruito soprattutto durante l’esperienza alla Juventus, dove ha raggiunto due finali di Champions League dopo essere subentrato ad Antonio Conte nel 2014.

Come evidenzia Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il primo grande percorso europeo di Allegri arrivò nella stagione 2014-2015. Dopo aver superato Borussia Dortmund, Monaco e Real Madrid nella fase a eliminazione diretta, la Juventus si arrese soltanto in finale al Barcellona di Messi, Neymar e Suarez.

Due anni più tardi il tecnico riportò nuovamente i bianconeri all’ultimo atto della competizione. Porto, Barcellona e Monaco furono eliminate lungo il cammino prima della finale di Cardiff, dove il Real Madrid di Cristiano Ronaldo conquistò il trofeo imponendosi per 4-1.

L’esperienza internazionale di Allegri non si limita però alla Juventus. Alla guida del Milan raggiunse i quarti di finale di Champions League nella stagione 2011-2012, venendo eliminato dal Barcellona, mentre durante il suo secondo ciclo bianconero riuscì a portare la squadra fino alla semifinale di Europa League nel 2022-2023, poi persa contro il Siviglia.

Come sottolinea ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli vuole ora sfruttare proprio questo bagaglio di esperienza per compiere un ulteriore salto di qualità anche oltre i confini nazionali. Nell’era De Laurentiis il miglior risultato europeo resta infatti il raggiungimento dei quarti di finale di Champions League nella stagione dello scudetto 2022-2023 con Luciano Spalletti, quando gli azzurri vennero eliminati dal Milan.

Per la società partenopea quel traguardo rappresenta oggi il punto di partenza e non più quello d’arrivo. L’obiettivo dichiarato è costruire una squadra capace di competere stabilmente ai massimi livelli sia in Serie A sia in Europa, seguendo una crescita parallela che De Laurentiis considera ormai indispensabile per consolidare il prestigio internazionale del club.