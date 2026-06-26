26 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Rios resta il primo obiettivo se parte Anguissa. Lobotka verso il rinnovo”

redazione 26 Giugno 2026
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l Napoli continua a pianificare le strategie per il centrocampo, dove molto dipenderà dalle decisioni sul futuro di Frank Anguissa. Il club azzurro ha già individuato il possibile sostituto del camerunese e segue con grande attenzione Richard Rios, centrocampista del Benfica considerato il profilo ideale per raccoglierne l’eredità.

Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il nome del colombiano è da tempo sui taccuini del direttore sportivo Giovanni Manna. Ventisei anni, grande dinamismo, capacità d’inserimento e qualità sia in fase di costruzione sia di recupero del pallone: Rios rappresenta il prototipo del centrocampista moderno ricercato dal Napoli.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il club azzurro conosce bene le qualità del giocatore, affrontato anche in Champions League contro il Benfica, quando risultò decisivo con un gol e un assist. Da allora gli osservatori partenopei hanno continuato a seguirne la crescita e le relazioni tecniche sul suo conto sono rimaste estremamente positive.

L’ostacolo principale resta rappresentato dalla valutazione economica. Il Benfica considera Richard Rios uno dei propri punti di forza e lo valuta circa 35 milioni di euro. Una cifra ritenuta elevata dal Napoli, che nelle prossime settimane proverà comunque a capire se esistano margini per abbassare le richieste del club portoghese.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’eventuale affondo per Rios è strettamente legato al futuro di Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese è in scadenza di contratto nel 2027 e le trattative per il rinnovo, avviate nei mesi scorsi, si sono progressivamente fermate dopo l’infortunio che ne ha condizionato la stagione.

Nelle prossime settimane è previsto un confronto tra il Napoli e l’entourage del giocatore per capire se esistano le condizioni per proseguire insieme oppure se sia arrivato il momento di separarsi dopo due scudetti conquistati in maglia azzurra. Anguissa resta uno dei protagonisti del gruppo dei cosiddetti “Fab Four”, insieme a Kevin De Bruyne, Stanislav Lobotka e agli altri big sui quali il club sta effettuando attente valutazioni.

Anche Kevin De Bruyne rappresenta un dossier ancora aperto. Come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il centrocampista belga, attualmente impegnato con la propria nazionale, ha espresso la volontà di confrontarsi con Massimiliano Allegri prima di prendere una decisione definitiva sul proprio futuro. Il nuovo allenatore considera De Bruyne una pedina fondamentale del progetto tecnico e punta sulla sua permanenza.

Situazione diversa invece per Stanislav Lobotka. Il regista slovacco continua a essere uno dei punti fermi del Napoli e Allegri lo considera indispensabile per il proprio centrocampo. La società è già al lavoro per prolungarne il contratto oltre l’attuale scadenza, con l’obiettivo di arrivare fino al 2029.

Come conclude Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, resta comunque presente una clausola rescissoria da 25 milioni di euro valida esclusivamente per i club esteri. Il Napoli punta a blindare Lobotka con il rinnovo, ma dovrà prima superare senza sorprese la fase iniziale del mercato estivo.

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