Corriere dello Sport: «Hojlund si sblocca: primo gol stagionale. “Con Allegri ho più libertà”»

Rasmus Hojlund ha finalmente trovato il gol che cercava. Nella serata amara del Napoli contro il Como, il centravanti danese ha rappresentato una delle note positive, firmando la sua prima rete stagionale con una giocata di qualità. Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport racconta il segnale lanciato dall’attaccante, chiamato adesso a diventare sempre più importante nel progetto di Massimiliano Allegri.

Hojlund aveva già intuito lo sviluppo dell’azione, chiedendo il pallone prima ancora che Rrahmani riuscisse a servirlo. Poi la giocata: controllo spalle alla porta, protezione della sfera, dribbling, movimento verso il centro e conclusione di sinistro.

Hojlund: «Possiamo giocarci i primi posti»

Dopo aver cercato inutilmente il gol durante l’estate e nella trasferta di Marassi, Hojlund ha scelto il Como per interrompere il digiuno.

«La stagione è lunga, possiamo giocarcela per i primi posti. C’è tanto da migliorare, non abbiamo creato troppo, siamo pronti a lavorare per crescere», ha spiegato l’attaccante a Dazn.

Come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Allegri avrà il compito di accompagnare la crescita del 23enne e modellarne ulteriormente le caratteristiche in funzione delle ambizioni del Napoli.

«Con Conte lavoravo spalle alla porta, ora ho più libertà»

Hojlund ha parlato anche delle differenze rispetto al lavoro svolto con Conte: «Conte era fissato molto sulla mia posizione spalle alla porta e nel proteggere con il corpo la palla, ora ho più libertà. Speriamo di fare altri gol così».

La rete del momentaneo pareggio è arrivata in una fase importante del primo tempo, anche se il Napoli non è poi riuscito a conservare il risultato.

Rimane però il gesto tecnico del danese, protagonista di una partita fatta anche di sacrificio. Il Corriere dello Sport evidenzia la sua capacità di lottare su ogni pallone, pressare gli avversari, proteggere la sfera e cercare continuamente la profondità.

Una sola occasione per lasciare il segno

Come già accaduto a Marassi, Hojlund non ha ricevuto moltissimi palloni utili. Questa volta, però, gli è bastata l’occasione giusta per trovare il gol.

Il centravanti ha continuato a spendere energie anche nella ripresa, prima di lasciare il campo nel finale per fare spazio a Lucca. Hojlund è uscito stremato e accompagnato dagli applausi del Maradona.

Adesso l’attenzione si sposta sulla sfida contro l’Inter. La condizione fisica del danese, così come quella del resto della squadra, può ancora migliorare: secondo Fabio Tarantino, Hojlund non è infatti ancora al massimo della forma.

Hojlund punta quota 17

Il danese ha anche un obiettivo personale molto preciso. Il Corriere dello Sport racconta che Hojlund punta a raggiungere almeno 17 gol stagionali, superando così quota 16, il suo record personale realizzato sia nella scorsa stagione sia durante il primo anno al Manchester United.

Il primo passo è arrivato contro il Como. Adesso ne mancano altri sedici per raggiungere il traguardo fissato. Per Allegri e il Napoli, ritrovare definitivamente i gol di Hojlund può diventare una delle chiavi della stagione.