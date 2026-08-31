Corriere dello Sport: «Gabriel Jesus, niente Napoli: ha scelto il Barcellona. Contratto da 10 milioni a stagione»

Gabriel Jesus non sarà un nuovo giocatore del Napoli. Il centravanti brasiliano ha scelto il Barcellona, accettando la proposta del club catalano dopo essere stato seguito dagli azzurri durante il mercato. A riportare i dettagli dell’operazione è Andrea De Pauli sul Corriere dello Sport, secondo cui l’attaccante firmerà un contratto biennale con opzione per una terza stagione.

Per Gabriel Jesus è pronto un ingaggio particolarmente importante: 10 milioni di euro a stagione.

Gabriel Jesus al Barcellona: all’Arsenal circa 15 milioni

Secondo quanto riferisce Andrea De Pauli sul Corriere dello Sport, il giocatore avrebbe già ricevuto dall’Arsenal il via libera per raggiungere la Catalogna.

Nelle prossime ore sono previste le visite mediche con lo staff del Barcellona, passaggio precedente alla firma del contratto. L’Arsenal dovrebbe incassare circa 15 milioni di euro, oltre a una percentuale sulla futura rivendita del brasiliano.

Sfuma così definitivamente la possibilità di vedere Gabriel Jesus con la maglia del Napoli.

Flick chiedeva un nuovo centravanti

L’arrivo del brasiliano soddisfa una precisa richiesta di Hansi Flick. Il tecnico aveva insistito con il direttore sportivo Deco per avere a disposizione un centravanti di ruolo dopo le partenze di Robert Lewandowski e Ferran Torres.

Come ricorda il Corriere dello Sport, Lewandowski, una volta svincolato, si è trasferito ai Chicago Fire, mentre Ferran Torres ha raggiunto Luis Enrique al Paris Saint-Germain.

Nelle prime giornate della Liga, Flick aveva quindi dovuto trovare una soluzione alternativa, utilizzando Raphinha come falso nueve.

Raphinha aveva risposto con i gol

L’esperimento aveva comunque prodotto risultati positivi. Andrea De Pauli sottolinea come Raphinha abbia risposto con una doppietta contro l’Elche e una rete nella sfida contro l’Athletic Bilbao.

Adesso, però, Flick avrà a disposizione anche un centravanti di professione come Gabriel Jesus.

Resta da capire quale sarà l’ultima decisione del Barcellona sul mercato. Secondo il Corriere dello Sport, il club catalano dovrà stabilire se tentare anche un ultimo assalto a Julian Alvarez oppure considerare conclusa la propria campagna acquisti con l’arrivo dell’attaccante brasiliano.

Per il Napoli, invece, una delle piste offensive seguite durante l’estate è definitivamente tramontata: Gabriel Jesus ha scelto il Barcellona.