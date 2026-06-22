Corriere dello Sport: “Allegri-Napoli, firma vicina: ultime ore prima dell’annuncio”

Il Napoli si prepara ad accogliere ufficialmente Massimiliano Allegri. L’ex tecnico del Milan è ormai a un passo dalla definizione formale del suo nuovo incarico sulla panchina azzurra e nelle prossime ore potrebbe arrivare il passaggio decisivo che consentirà di chiudere definitivamente l’operazione.

Secondo quanto racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, sono entrati nella fase conclusiva i colloqui tra Allegri e il Milan per la risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico ai rossoneri fino al 30 giugno 2027. Nonostante l’esonero maturato al termine della scorsa stagione, l’accordo contrattuale è ancora in essere e necessita dell’ultimo via libera formale.

Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’agente Giovanni Branchini e il nuovo amministratore delegato milanista Massimo Calvelli stanno lavorando per trovare l’intesa definitiva e consentire all’allenatore livornese di liberarsi dagli ultimi vincoli. L’obiettivo condiviso è chiudere la pratica entro le prossime 48 ore.

Una volta definita la separazione dal Milan, Allegri potrà sottoscrivere il contratto triennale già concordato con il Napoli. Come spiega ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la firma rappresenterà di fatto una formalità dopo settimane di trattative e contatti costanti con la società di Aurelio De Laurentiis.

In attesa dell’ufficialità, il futuro tecnico azzurro si trova in Sardegna, al Forte Village di Santa Margherita di Pula, dove segue da vicino gli sviluppi della vicenda. Nel frattempo il presidente De Laurentiis è ancora negli Stati Uniti, ma il suo rientro in Italia è previsto a breve anche per definire gli ultimi dettagli legati alla nuova stagione.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la presentazione ufficiale di Allegri dovrebbe svolgersi a Dimaro nei primi giorni del ritiro estivo. Tra le ipotesi allo studio c’è anche quella di organizzare l’evento in una suggestiva malga immersa nelle Dolomiti, una soluzione che darebbe un tocco particolare all’inizio della nuova era azzurra.

Parallelamente il tecnico sta completando la composizione del proprio staff. Con lui dovrebbero arrivare il vice Marco Landucci, il collaboratore Francesco Magnanelli e il preparatore dei portieri Claudio Borri. Restano invece confermati nello staff azzurro Abbruscato e Maiuri, già presenti durante la gestione Conte. Corradi, invece, sarebbe destinato a intraprendere una nuova esperienza alla Sampdoria, mentre Fillippi potrebbe trasferirsi alla Fiorentina.

L’attesa è ormai agli sgoccioli: il Napoli si avvicina al momento della firma e all’inizio ufficiale del progetto tecnico affidato a Massimiliano Allegri.