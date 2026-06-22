Corriere dello Sport: “Il Napoli ha il sì di Gila e Khalaili”

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare ad Allegri una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i nomi in cima alla lista del direttore sportivo Manna sono quelli di Mario Gila e Anan Khalaili, due profili che hanno già espresso il proprio gradimento al trasferimento in azzurro.

Secondo quanto riferisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nodo principale delle due operazioni riguarda esclusivamente la distanza economica con i rispettivi club. Sul fronte Khalaili, esterno israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise, il club belga continua a chiedere circa 25 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dal Napoli. Il calciatore, però, ha già raggiunto un’intesa di massima con la società partenopea e attende sviluppi, invitando il proprio entourage alla pazienza nonostante l’interesse crescente proveniente dalla Premier League.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la prima proposta azzurra da 15 milioni è stata respinta. Nella valutazione dell’Union Saint-Gilloise pesa anche il 15% sulla futura rivendita conservato dal Maccabi Haifa, fattore che spinge il club belga a mantenere alte le proprie richieste. Il Napoli punta a ridurre la distanza inserendo una serie di bonus che possano facilitare il raggiungimento dell’accordo.

Parallelamente resta apertissima la pista che conduce a Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio avrebbe già trovato un’intesa totale con il Napoli e avrebbe comunicato al club biancoceleste l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2027. Una situazione che potrebbe inevitabilmente influenzare la strategia della società capitolina.

Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Lotito avrebbe inizialmente fissato una valutazione vicina ai 30 milioni di euro, ma nelle ultime settimane sarebbero emersi segnali di apertura. A incidere sulla trattativa c’è anche il 50% sulla futura rivendita che il Real Madrid mantiene sul cartellino del difensore dopo la cessione alla Lazio del 2022.

L’agente Alejandro Camaño continua a mantenere vivi i contatti tra le parti e non è escluso che nell’operazione possa trovare spazio anche Lorenzo Lucca. L’attaccante, arrivato la scorsa estate per circa 35 milioni, potrebbe rappresentare una pedina utile per costruire un’eventuale intesa con formule ancora da definire. Il Napoli resta fiducioso e lavora su entrambi i tavoli, con l’obiettivo di regalare ad Allegri rinforzi importanti già nelle prossime settimane.