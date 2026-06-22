22 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Il Napoli ha il sì di Gila e Khalaili”

redazione 22 Giugno 2026
Screenshot 2026-06-22 062613

Il Napoli continua a muoversi con decisione sul mercato per consegnare ad Allegri una rosa sempre più competitiva in vista della prossima stagione. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, i nomi in cima alla lista del direttore sportivo Manna sono quelli di Mario Gila e Anan Khalaili, due profili che hanno già espresso il proprio gradimento al trasferimento in azzurro.

Secondo quanto riferisce Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il nodo principale delle due operazioni riguarda esclusivamente la distanza economica con i rispettivi club. Sul fronte Khalaili, esterno israeliano classe 2004 dell’Union Saint-Gilloise, il club belga continua a chiedere circa 25 milioni di euro, cifra considerata eccessiva dal Napoli. Il calciatore, però, ha già raggiunto un’intesa di massima con la società partenopea e attende sviluppi, invitando il proprio entourage alla pazienza nonostante l’interesse crescente proveniente dalla Premier League.

Come evidenzia ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la prima proposta azzurra da 15 milioni è stata respinta. Nella valutazione dell’Union Saint-Gilloise pesa anche il 15% sulla futura rivendita conservato dal Maccabi Haifa, fattore che spinge il club belga a mantenere alte le proprie richieste. Il Napoli punta a ridurre la distanza inserendo una serie di bonus che possano facilitare il raggiungimento dell’accordo.

Parallelamente resta apertissima la pista che conduce a Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio avrebbe già trovato un’intesa totale con il Napoli e avrebbe comunicato al club biancoceleste l’intenzione di non rinnovare il contratto in scadenza nel giugno 2027. Una situazione che potrebbe inevitabilmente influenzare la strategia della società capitolina.

Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, Lotito avrebbe inizialmente fissato una valutazione vicina ai 30 milioni di euro, ma nelle ultime settimane sarebbero emersi segnali di apertura. A incidere sulla trattativa c’è anche il 50% sulla futura rivendita che il Real Madrid mantiene sul cartellino del difensore dopo la cessione alla Lazio del 2022.

L’agente Alejandro Camaño continua a mantenere vivi i contatti tra le parti e non è escluso che nell’operazione possa trovare spazio anche Lorenzo Lucca. L’attaccante, arrivato la scorsa estate per circa 35 milioni, potrebbe rappresentare una pedina utile per costruire un’eventuale intesa con formule ancora da definire. Il Napoli resta fiducioso e lavora su entrambi i tavoli, con l’obiettivo di regalare ad Allegri rinforzi importanti già nelle prossime settimane.

Altro

93fd0f98a8

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri verso la presentazione a Dimaro: il nuovo ciclo nascerà tra le Dolomiti”

redazione 21 Giugno 2026
da5aeabb4b

Corriere dello Sport: “Porta Napoli, Meret risale nelle gerarchie: Milinkovic-Savic può partire”

redazione 20 Giugno 2026
Max-Allegri-whisper.jpg

Corriere dello Sport: “Buongiorno, l’anno della consacrazione: Allegri punta su di lui per guidare la difesa del Napoli”

redazione 19 Giugno 2026
Romelu-Lukaku-Napoli-warm-up.jpg

Corriere dello Sport: “Lukaku rilancia il suo futuro: Allegri osserva, il Napoli riflette”

redazione 18 Giugno 2026
c2cac0b0fd

Corriere dello Sport: “Napoli-McTominay, rinnovo fino al 2030 più vicino: resta da colmare l’ultima distanza”

redazione 17 Giugno 2026
444f0e4ecf

Corriere dello Sport: “Napoli-Gila, il difensore vuole gli azzurri: Lotito resiste, ma la trattativa entra nel vivo”

redazione 16 Giugno 2026
31f0f90736

Corriere dello Sport: “Allegri-Napoli, conto alla rovescia per l’annuncio: il tecnico attende solo la risoluzione con il Milan”

redazione 15 Giugno 2026
cfad083f1c

Corriere dello Sport: “Napoli, corsa alla fascia destra: Khalaili in pole, ma restano vive le piste Dodo e Norton-Cuffy”

redazione 14 Giugno 2026
13ef52e358

Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka resta il faro. Allegri lo vede come il suo Modric”

redazione 13 Giugno 2026
Max-Allegri-hmm.jpg

Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund guida l’attacco: Allegri valuterà Lukaku, Lucca e Giovane”

redazione 12 Giugno 2026
719921619c

Corriere dello Sport: “Vergara, il futuro è azzurro: Allegri punta sulla consacrazione del talento di Frattamaggiore”

redazione 11 Giugno 2026
f3cd4962c4

Corriere dello Sport: “Napoli, accordo con Khalaili: Manna accelera per il vice Di Lorenzo”

redazione 10 Giugno 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-06-22 062613

Corriere dello Sport: “Il Napoli ha il sì di Gila e Khalaili”

redazione 22 Giugno 2026
95865.jpg

Capo Verde strappa un pareggio nel secondo match contro l’Uruguay ai Mondiali.

redazione 22 Giugno 2026
Igor-Protti-Si-aggravano-le-condizioni-di-salute.jpeg

Morto Igor Protti, ex calciatore del Napoli: addio a 58 anni, un viaggio concluso.

Anna Gaia Cavallo 22 Giugno 2026
news430956.jpg

Coppia rapinata con spray urticante: arrestato un giovane di 22 anni.

Anna Gaia Cavallo 22 Giugno 2026
GettyImages-2200865420-scaled.jpg

Boris Becker: Serena Williams non è la migliore di sempre nel tennis femminile.

redazione 22 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }