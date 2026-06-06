6 Giugno 2026

Chiellini avverte: Vlahovic non resterà in Italia con queste cifre della Juventus.

redazione 5 Giugno 2026
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Vlahovic e il Futuro: Le Dichiarazioni di Chiellini

TORINO, ITALIA – 4 NOVEMBRE: Dusan Vlahovic della Juventus reagisce durante la partita della fase a gironi della UEFA Champions League 2025/26 tra Juventus e Sporting Clube de Portugal allo Juventus Stadium il 4 novembre 2025 a Torino, Italia. (Foto di Stefano Guidi/Getty Images)

Il direttore della Juventus, Giorgio Chiellini, ha dichiarato che Dusan Vlahovic non resterà in Italia a causa delle sue elevate richieste salariali, escludendo Napoli e Milan dalla corsa per il calciatore. L’attaccante serbo è attualmente un free agent, poiché le trattative per un nuovo contratto con la Juventus non hanno avuto successo e il suo contratto scadrà il 30 giugno.

Le discussioni sono andate avanti per mesi, ma anche con un ridimensionamento significativo rispetto ai suoi precedenti guadagni di 12 milioni di euro a stagione, le commissioni e vari bonus sono stati insormontabili. Chiellini ha espresso il suo dispiacere nei confronti di Vlahovic, sottolineando che il giocatore ha dimostrato un grande attaccamento alla Juventus fino all’ultimo minuto. Durante un evento, Chiellini ha rivelato: “Sono molto rattristato, lui tiene a Juve e si è impegnato fino alla fine.”

Il Futuro di Vlahovic: Opportunità all’Estero

CHIARISCE LA SUA POSIZIONE: Chiellini ha aggiunto che, a quelle condizioni, Vlahovic difficilmente rimarrà in Serie A. L’analisi del direttore della strategia calcistica implica che le sue richieste salariali siano veramente elevate e che nessun club italiano possa soddisfarle. Pertanto, è molto probabile che il calciatore cerchi nuove opportunità all’estero.

Negli ultimi mesi, il nome di Vlahovic è stato accostato a diverse big europee, tra cui Bayern Monaco, Arsenal, Chelsea, Barcelona e anche club della Saudi Pro League. Questi club potrebbero offrire non solo un ingaggio adeguato alle sue aspettative, ma anche un contesto stimolante sia sportivamente che economicamente. La sua esperienza in Serie A e le sue prestazioni passate lo rendono un obiettivo prezioso per molte squadre.

Inoltre, è interessante notare come Vlahovic, ex attaccante della Fiorentina, abbia già dimostrato il suo valore sul palcoscenico internazionale, e le sue qualità tecniche e fisiche potrebbero risultare perfette per le esigenze delle squadre europee. Le sue caratteristiche lo hanno reso uno dei talenti più ambiti del panorama calcistico.

Un Vertice di Carriera e le Aspettative Future

È chiaro che Vlahovic si trova in un momento cruciale della sua carriera, e la sua scelta per il futuro sarà determinante per il suo sviluppo come giocatore. La capacità di confrontarsi con calciatori di alto livello e di adattarsi a nuovi ambienti sarà fondamentale. Le esperienze in un campionato diverso potrebbero arricchire il suo bagaglio tecnico e tattico.

Il trasferimento all’estero potrebbe anche portare vantaggi finanziari notevoli, un aspetto non trascurabile nel mondo del calcio moderno. I suoi agenti stanno attualmente valutando le opzioni più vantaggiose, in base alla situazione attuale del mercato e alle opportunità offerte dai vari club. Le prossime settimane saranno cruciali per delineare il futuro di Dusan Vlahovic.

Le fonti ufficiali confermano che Vlahovic è un giocatore su cui molte squadre stanno concentrando le loro attenzioni, e le trattative saranno seguite con grande interesse dai tifosi e dagli esperti di mercato. Per rimanere aggiornati, è consigliabile seguire le notizie attraverso piattaforme ufficiali e giornali sportivi, così da non perdere le novità sui trasferimenti più importanti della prossima stagione.

In un panorama calcistico in continua evoluzione, Dusan Vlahovic rappresenta un esempio perfetto di come le dinamiche contrattuali possano influenzare le carriere dei giocatori, e il suo futuro è un tema che continuerà a far discutere. Le prossime decisioni saranno decisive non solo per lui, ma anche per le squadre interessate a garantirsi un calciatore di indiscutibile talento.

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