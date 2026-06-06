Via Duomo: commercianti chiedono di rilanciarla e combattere il degrado urbano.

Napoli si prepara a risplendere: il presidente del Comitato Vivi Via Duomo, Luigi Guadagno, parla delle opportunità da sfruttare

Giovedì 4 giugno 2026, Napoli – Il presidente del Comitato Vivi Via Duomo, Luigi Guadagno, esamina le potenzialità della storica via del capoluogo partenopeo, sottolineando i progressi fatti ma anche le sfide da affrontare. Con eventi di calibro come l’arrivo del Papa e l’aumento dell’afflusso turistico al museo del Tesoro di San Gennaro, Via Duomo si trova in una fase cruciale per il suo sviluppo.

Un’occasione imperdibile per il turismo napoletano

Negli ultimi anni, Via Duomo ha visto un incremento significativo del numero di visitatori, soprattutto grazie all’arrivo del Santo Padre e all’interesse crescente verso i musei locali. Guadagno afferma: “La visita del Santo Padre è stata meravigliosa, con una accoglienza eccellente”. I luoghi culturali, dal Museo Diocesano al Tesoro di San Gennaro e alla Biblioteca dei Gerolamini, sono esportatori di cultura e storia che attirano turisti da tutto il mondo.

Nonostante questo, il presidente non nasconde le problematiche. “C’è ancora tanto da fare”, puntualizza. “Se vogliamo essere una vera strada dello shopping, c’è bisogno di ristoranti e bar di qualità che possano attrarre non solo i turisti, ma anche i napoletani.” Recenti osservazioni mettono in evidenza la proliferazione di negozi di souvenir gestiti prevalentemente da stranieri, un segnale di diversificazione commerciale, anche se Guadagno avverte: “Ben vengano queste attività, ma senza favorire chi ha un monopolio sul mercato a scapito delle attività tradizionali.”

Il valore della bellezza e della pulizia

Un ulteriore punto sollevato da Guadagno è il mantenimento della bellezza e della pulizia della strada. “Via Duomo è ancora cantierizzata e presenta impalcature, elementi che allontanano i visitatori”, spiega. Questa condizione non rende giustizia alla storicità e alla potenza attrattiva di questa arteria. I turisti che, fortunatamente, arrivano in numero sempre crescente grazie alle crociere, meritano un’esperienza che sia all’altezza delle aspettative.

Guadagno fa appello all’amministrazione affinché si impegni concretamente per migliorare la situazione. “Ringrazio Gerardo Avallone per l’impegno nella raccolta differenziata, ma servirebbe una maggiore uniformità nelle politiche di gestione dei rifiuti”, aggiunge. “Non si può lasciare questa strada bella e pulita senza il coinvolgimento dei commercianti”. La richiesta è chiara: un coordinamento che unisca le forze locali per restituire a Via Duomo il suo antico splendore.

In vista dell’Americas Cup, evento che promette di portare una cifra considerevole di visitatori, è indispensabile valorizzare l’intera area. Guadagno osserva: “Abbiamo integrato nella nostra offerta commerciale una profumeria di nicchia e negozi di streetwear, assieme a bar e ristoranti di alta qualità. Non possiamo limitarci a considerare solo Via Toledo come il fulcro dello shopping napoletano.” Questo approccio mira a stimolare investimenti e attrarre eccellenze che, a loro volta, potrebbero contribuire a sviluppare Via Duomo come un polo commerciale e culturale.

Le aspettative crescono di giorno in giorno e il presidente Guadagno invita tutti gli attori coinvolti a unirsi in uno sforzo collettivo. “Abbiamo bisogno di stabilire regole chiare per la gestione dei rifiuti, per la pulizia della strada e per le aree di sosta delle auto, senza che queste restino in doppia fila”, sostiene. “Siamo pronti ad affrontare questa sfida?” conclude, lasciando aperta la questione.

Il dialogo tra amministrazione, commercianti e cittadini è cruciale per costruire un immagine coordinata e positiva della storica Via Duomo. Con il giusto impegno, è possibile trasformare questa zona in una delle mete preferite dai turisti e dai napoletani stessi, offrendo un mix irresistibile di cultura, shopping e gastronomia.

Fonti ufficiali: Comune di Napoli, Ufficio Statistiche Turistiche Regione Campania.

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