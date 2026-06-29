Caterina Balivo ama la Campania: “La splendida costa cilentana è una meraviglia”.

Caterina Balivo e la sua vacanza nel Cilento

Caterina Balivo, un volto amato della televisione italiana e originaria di Aversa, ha scelto di trascorrere le sue vacanze estive nella splendida Campania. Quest’anno, la conduttrice di Rai 1 ha optato per il Cilento, una delle regioni costiere più affascinanti d’Italia. In particolare, si è immersa nelle acque cristalline della Baia degli Infreschi, situata a Marina di Camerota, una località famosa per le sue meraviglie naturali.

Un’estate tra mare e famiglia

La conduttrice, attualmente alla guida del programma “La volta buona”, ha condiviso sui social media alcuni scatti spettacolari della sua avventura. La Baia degli Infreschi, celebre per la sua bellezza incontaminata, ha catturato l’attenzione dei fan di Caterina, che hanno potuto ammirare il magnifico paesaggio e le acque limpide. In compagnia del marito Guido Maria Brera e dei due figli, Caterina ha colto l’occasione per celebrare il Cilento e invitare tutti a scoprire questa parte del nostro paese, spesso fuori dai circuiti turistici più battuti.

La Balivo ha espresso il suo amore per il Cilento con un post affettuoso su Instagram: “Cara costa cilentana, sei bellissima”, accompagnato da immagini che mostrano non solo il mare, ma anche l’atmosfera serena e familiare del suo soggiorno. Il suo messaggio ha generato un’ondata di apprezzamenti e condivisioni da parte dei suoi followers, che si sono uniti al suo entusiasmo per questo angolo di paradiso.

Ritorni recenti nella Campania turistica rispecchiano un trend in crescita, con molti personaggi famosi che scelgono questa regione per le loro vacanze estive. Solo poche settimane fa, Caterina Balivo aveva elogiato la bellezza della Costiera Amalfitana, visitando località iconiche come Amalfi, Positano e Praiano, arricchendo così il suo tour campano con esperienze indimenticabili.

Negli ultimi giorni, anche altre celebrità hanno fatto capolino tra Napoli e la Costiera. Il calciatore Alvaro Morata, insieme alla moglie Alice Campello, è stato avvistato mentre esplorava le meraviglie di Napoli, dando un tocco di glamour alla vita estiva della città. Inoltre, la star internazionale Dua Lipa, a pochi giorni dal suo matrimonio, ha scelto Napoli come meta per una dolce luna di miele, dimostrando l’attrattiva della regione per turisti di fama mondiale.

Scopri il Cilento: un paradiso da visitare

Il Cilento è una meta ideale per chi cerca una combinazione di bellezze naturali e cultura. Patrimonio dell’UNESCO, il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni offre una varietà di percorsi trekking, spiagge incantevoli e borghi storici. Località come Policastro e Acciaroli sono perfette per chi ama la calma e l’autenticità del sud Italia. Le acque turchesi delle calette e la ricca gastronomia locale, a base di pesce fresco, olio d’oliva di alta qualità e prodotti agricoli, rendono il soggiorno ancora più speciale.

La Valle del calore è famosa anche per la sua offerta enogastronomica, con numerosi ristoranti che propongono i piatti tipici della tradizione campana. Durante la tua visita, non perdere l’occasione di assaporare la mozzarella di bufala, i pomodorini del Piennolo e i vini locali, che rappresentano un vero e proprio viaggio nei sapori della Campania.

Ogni estate, il Cilento accoglie visitatori da ogni parte del mondo, grazie alla sua bellezza unica e alla calda ospitalità degli abitanti. Con eventi culturali e feste tradizionali che si svolgono durante la stagione estiva, i turisti possono immergersi completamente nella culture locale, rendendo il loro soggiorno ancora più memorabile.

Con la presenza di personaggi noti come Caterina Balivo, Alvaro Morata e Dua Lipa, il Cilento si conferma come una delle destinazioni estive più appetibili in Italia, capace di attrarre sia italiani che stranieri. Non resta che preparare le valigie e lasciarsi conquistare dalla magia di questa terra ricca di storia e bellezza.

Fonte: La Stampa, ANSA

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