Caruso (Kappa): “La maglia celebrativa era già previsto un anno prima”

Enrico Caruso, responsabile distribuzione della Kappa è intervenuto ai microfoni di Radio Marte per parlare della maglia per Maradona.

La maglia di ieri era già stata prevista quasi un anno fa, le collezioni si progettano tra gli 8 e i 10 mesi prima. E’ stato quasi un triste segno del destino. Però è stata una bella emozione per me vedere questo marchio celebrare Maradona. La maglia sarà in vendita regolarmente, anche se ancora non conosciamo i tempi. Probabilmente sarà possibile entro una settimana o 15 giorni. Maglia stile Scudetto 1987? L’azienda fa un sacco di lavori su grafiche e storie. Sia il Napoli che la Kappa non sono mai fermi a livello creativo. Non so se ci saranno progetti su Maradona. La maglia numero 10 vista contro il Rijeka si potrà acquistare? Quella vista in Europa League era la maglia per l’Europa ovviamente impreziosita con il numero e il nome, quindi si può personalizzare.