Bologna-Napoli, ironia social dopo l’erroraccio di Skorupski: “Ha Osimhen in attacco al Fanta”

Skorupski preso di mira dai tifosi dopo l’erroraccio che ha permesso a Victor Osimhen di portare in vantaggio il Napoli al 14′.

Allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna è andata in scena la sfida della 37esima giornata di Serie A con ospite, in casa felsinea, il Napoli di Luciano Spalletti, fresco del tricolore tornato all’ombra del Vesuvio dopo 33 anni. La partita è terminata 2-2 con gli azzurri che hanno buttato via due punti facendosi rimontare dal 63′ in poi.

A destare polemica il primo gol che ha permesso al Napoli di andare in vantaggio. E’ stato il ‘solito’ Victor Osimhen a rompere il ghiaccio che però è stato gentilmente ‘invitato’ al gol da un erroraccio del portiere del Bologna, Skorupski, che ha sbagliato completamente il passaggio e regala la sfera al nigeriano che a porta sguarnita non sbaglia.

Tanti i messaggi di protesta contro il portiere del Bologna, letteralmente preso di mira dei tifosi felsinei per via della sua ingenuità. Diversi i commenti sul web: “Skorupski si è giocato la vittoria del Napoli. Palese”, “Manuale di quel che non deve fare il portiere: Skorupski. Costruzione da dietro is the new Armageddon”, ma anche “Questi regali a noi mai, eh” oppure chi usa l’ironia citando lo sponsor del Bologna: “Che “cazoo” ha combinato il portiere del Bologna? Osimhen ringrazia”, o “Skorupski ha Osimhen in attacco al Fanta”.

Skorupski si è giocato la vittoria del Napoli. Palese. #BolognaNapoli — Coppone Inzaghi 🥚 (@MissFinesse4) May 28, 2023

Manuale di quel che non deve fare il portiere: Skorupski.

Costruzione da dietro is the new Armageddon.#BolognaNapoli — Gianluca Monti 💙🇮🇹💙 (@Gianluca_2205) May 28, 2023

Sti regali a noi mai eh#BolognaNapoli — 𝐕𝐚𝐥𝐞𝐫𝐢𝐨 ☠ el antifútbol (@ASefardito) May 28, 2023