CORSPORT – Berardi e Arnautovic al Napoli, le manovre di Giuntoli

Calciomercato Napoli, le ultime notizie per quanto riguarda la posizione di Domenico Berardi e Marko Arnautovic. I due giocatori sono stati accostati al Napoli nelle ultime settimane, soprattutto Berardi, dato che il club di De Laurentiis potrebbe aver bisogno di un altro esterno oltre Kvaratskhelia. Politano e Lozano sono sul mercato, quindi il club azzurro cerca eventuali alternative. Berardi sarebbe un colpo importante, ma non bisogna dimenticare che costa 40 milioni di euro. Arnautovic potrebbe arrivare in caso di addio di Petagna, non certo per sostituire Osimhen che ha mercato in Premier League. Spalletti ha chiesto giocatori importanti a De Laurentiis, ma anche di esperienza, ora bisognerà capire come reagirà la società.

Sulle occasioni di mercato per il Napoli legate a Berardi e Arnautovic si esprime anche Corriere dello Sport: “Piace molto Mimmo Berardi, gioiello di un Sassuolo che valuta i suoi uomini proprio

come una gioielleria di lusso, nel caso in cui dovesse uscire un esterno (la posizione di Politano non è ancora chiara). Il ds Giuntoli s’è fiondato anche sul ceco Adam Hlozek, 19 anni, attaccante jolly e stellina dello Sparta Praga: 20 milioni, il suo prezzo. Riflessioni sull’austriaco Marko Arnautovic del Bologna: una su tutte, ha 33 anni e uno stipendio notevole“. Il quotidiano sportivo fa anche il nome di Federico Bernardeschi per il Napoli, ma l’ingaggio sembra fuori dalla portata degli azzurri.