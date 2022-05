Schira: “Attenti a Politano, pronto a lasciare Napoli”

Calciomercato Napoli, anche Matteo Politano è sul mercato e può lasciare il club di Aurelio De Laurentiis a fine stagione. Il mercato estivo per la società partenopea sarà molto vivace, il club ha chiuso già l’acquisto di Kvaratskhelia, ma ha anche ufficializzato il riscatto di Anguissa. Si lavora per Mathias Olivera, con cui è tutto chiuso, ma manca il via libera del Getafe. Ma il Napoli farà molto anche in uscita, dato che De Laurentiis ha messo tutti sul mercato. Non c’è nessuno che non possa andare via, almeno in questa prima fase non si può escludere nulla. La rosa non sarà smantellata, ma alcune uscite eccellenti sono previste: serviranno per fare cassa e far scendere il monte ingaggi, così da andare in soccorso del bilancio in rosso del Napoli.

Secondo quanto riferisce il giornalista Nicolò Schira anche Matteo Politano può essere venduto dal Napoli nella finestra estiva di calciomercato. Il giocatore ex Sassuolo ha un contratto fino al 2024 col club partenopeo, ma potrebbe essere ceduto per una cifra che si aggira intorno ai 25 milioni di euro. In queste ultime partite il giocatore è sempre andato in panchina, con Spalletti che gli ha preferito Lozano, il messicano però nell’ultimo match non ci sarà dato che è tornato in anticipo in Messico per operarsi alla spalla.