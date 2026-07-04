4 Luglio 2026

Antognoni: “Investire nei giovani è sempre una scelta vincente”

Anna Gaia Cavallo 3 Luglio 2026

Investire nei giovani: Le parole di Giancarlo Antognoni

FIRENZE (ITALPRESS) – L’importanza di investire nei giovani talenti è un tema sempre attuale nel mondo del calcio. Giancarlo Antognoni, capodelegazione dell’Under 21 azzurra, ha recentemente sottolineato questo concetto durante un evento legato al trentesimo Premio Fair Play Menarini a Firenze. “Investire sui giovani è sempre positivo”, ha dichiarato Antognoni, aggiungendo che la loro potenzialità di crescita è spesso evidente già a una giovane età. “È raro sbagliare, perché un ragazzo di 18-20 anni mostra chiari segni di talenti in grado di migliorare,” ha affermato il dirigente.

Un esempio citato da Antognoni è Liberali, un giovane calciatore che ha dimostrato le sue abilità nel Catanzaro. Cresciuto nel settore giovanile del Milan, Antognoni ritiene che l’atleta avrebbe potuto fare bene anche rimanendo nei rossoneri. “Liberali è un giocatore capace di fare la differenza in campo,” ha evidenziato, chiarendo che, a suo avviso, la scelta di trasferirsi al Como potrebbe essere vantaggiosa. La squadra offre un ambiente stimolante e un’ottima opportunità di crescita.

L’importanza di un buon ambiente di lavoro

Antognoni ha anche speso parole favorevoli riguardo all’allenatore del Como, Cesc Fabregas. L’ex calciatore spagnolo è noto per la sua capacità di far giocare bene le sue squadre, il che rappresenta un fattore cruciale per il progresso dei giovani calciatori. “Un giocatore tecnicamente dotato come Liberali troverà sicuramente molti stimoli e condizioni favorevoli per esprimere al meglio il proprio potenziale,” ha aggiunto. Questo punto di vista mette in risalto come un buon ambiente possa fare la differenza nella carriera di un giovane atleta.

La trentesima edizione del Premio Fair Play Menarini serve non solo a premiare le eccellenze sportive, ma anche a mettere in luce l’importanza di valori come la fair play e il rispetto in ambito sportivo. Superato il traguardo di tre decenni, il premio si conferma un’importante vetrina per i giovani talenti che, come Liberali, possono beneficiare di tale riconoscimento e visibilità.

In un settore in continua evoluzione, l’attenzione verso i giovani giocatori non è mai troppa. Investire in loro significa garantire un futuro radioso al calcio italiano. Le parole di Antognoni risuonano come un forte incoraggiamento per club e società che puntano su talenti emergenti. È essenziale che i dirigenti comprendano che ogni giovane giocatore rappresenta non solo una risorsa sportiva, ma anche un grande potenziale economico e pubblicitario per il club.

Secondo le esperienze passate, molti giovani calciatori, se ben guidati e supportati, riescono a superare le avversità e a emergere nel panorama calcistico. Nonostante le sfide, un investimento strategico sui giovani può risultare vincente nel lungo periodo. L’esempio di Liberali potrebbe ispirare altri giovani atleti a seguire un percorso simile, contribuendo così a ringiovanire e rinnovare il calcio italiano.

Per ulteriori informazioni sul Premio Fair Play Menarini e sui suoi vincitori, è possibile visitare il sito ufficiale dell’evento, dove sono disponibili dettagli sulle edizioni passate e sui premiati. La celebrazione dei valori sportivi e la promozione di talenti emergenti rimangono al centro di questa prestigiosa iniziativa.

– Foto IPA Agency – (ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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