Tegola per Gattuso, un altro titolare potrebbe saltare Napoli-Milan

Gattuso rischia di perdere un altro titolare per Napoli-Milan. il tecnico sbotta con le nazionali.

Napoli-Milan è cominciata, le due formazioni fanno i conti con le assenze. Gli azzurri nel pomeriggio si sono allenati allo Stadio San Paolo. Successivamente ritiro nel cuore della città, presso Palazzo Caracciolo.

La squadra è arrivata verso le 19:30 accolta da una ventina di tifosi pronti ad incitare Gattuso e i suoi ragazzi. Assente Victor Osimhen, che non ha ancora smaltito il problema alla spalla e non potrà neanche accomodarsi in panchina domani sera contro il Milan.

l’allenatore del Napoli Gennaro Gattuso sbotta perché anche un quarto nazionale è fortemente a rischio di saltare la sfida contro il Milan, si tratta di David Ospina.

Il portiere Ospina,è tornato dalla nazionale colombiana con un problema muscolare alla gamba che non gli permette di calciare il pallone senza avvertire dolore. La decisione arriverà solo in prossimità della gara, ma Meret è già stato allertato.