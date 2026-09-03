Agli Us Open Alcaraz vola al terzo turno, Berrettini eliminato in 4 set da Navone

IPA87995860 – Tennis – Us open 2026 – ITF – New York – Berrettini Mateo – Italie – Photo : CC/Psnewz / Psnewz/ SIPA /00330719_0003/Credit:PSNEWZ/SIPA/2609011218

ROMA (ITALPRESS) – Termina al secondo turno la corsa di Matteo Berrettini agli Us Open. Esce al debutto nel tabellone principale del Major statunitense il qualificato Francesco Passaro. Avanza ai sedicesimi di finale sul cemento di New York il “rientrante” Carlos Alcaraz. Il tennista romano, numero 43 del mondo, che all’esordio si era imposto su Wawrinka, cede in quattro set, per 3-6 6-3 6-4 7-6 (4), in tre ore e 29 minuti di gioco, di fronte all’argentino Mariano Navone, 49 del ranking Atp, che pochi giorni fa aveva eliminato anche Novak Djokovic. “Sicuramente l’atteggiamento non è stato buono e purtroppo giornate così capitano – le parole di Berrettini -. Con i se e con i ma sarebbe facile ma semplicemente è stata una partita storta, in una giornata storta”. Continua invece la corsa di Navone, che ora se la vedrà con il connazionale Tomas Martin Etcheverry (vittorioso per 6-3 6-3 3-6 6-3 contro Fearnley).

Oltre a Berrettini, saluta il torneo della Grande Mela anche un altro azzurro, eliminato al primo turno. Dura cinque set la battaglia – interrotta più volte per pioggia – tra Passaro, promosso dalle qualificazioni, e Jesper de Jong, numero 100 del mondo. Alla fine, la spunta l’olandese per 2-6 6-2 4-6 6-3 6-2.

Vittoria in quattro set invece per Alcaraz. Lo spagnolo, seconda forza del tabellone, contro il portoghese Jaime Faria parte male ma si impone con lo score di 4-6 6-0 6-3 6-2 in due ore e 40 minuti di gioco. Il campione in carica del torneo, tornato in campo dopo un lungo stop che durava da primavera, supera così anche il secondo esame al rientro: affronterà ora il cinese Wu Yibing (vincitore per 7-5 6-3 6-1 contro Duckworth). Eliminazione a sorpresa per Rafael Jodar, uno dei nomi più attesi di questo Us Open. Lo spagnolo classe 2006 (numero 13 Atp, e 12esima testa di serie del seeding) cede al cinese Bu Yunchaokete (ripescato nel main draw dopo aver perso con Cinà nelle qualificazioni, in tre rapidi set (6-2 6-1 6-1 in un’ora e 49 minuti).

Avanza al terzo turno Ben Shelton, numero 9 Atp e testa di serie numero 8, che si libera di Hubert Hurkacz in quattro set, per 6-3 5-7 7-6 (3) 7-5, e che nel prossimo match affronterà Denis Shapovalov, vincitore per 6-0 6-4 7-6 (7) con Van Assche. Avanzano pure Tiafoe – 6-3 7-6 (2) 7-5 a Sakamoto -, Lehecka (6-4 6-2 6-4 a Samuel), Bublik (6-3 6-1 6-1 a Mannarino), Paul (6-2 6-3 5-7 6-4 a Prizmic) e Tsitsipas – 6-7 (1) 6-3 7-6 (4) 6-4 – ad Harris.

Nel tabellone femminile, poi, tutto facile per la numero uno Aryna Sabalenka, che rifila un doppio 6-1 alla qualificata russa Polina Iatcenko, in appena 54 minuti. Vince in due set anche la ceca Linda Noskova, numero 6 del ranking Wta, che batte la thailandese Tararudee per 6-4 6-2. Ok, infine, pure Muchova (6-1 6-0 a Boulter), Svitolina – 6-2 6-7 (6) 6-4 a Joint – e Jovic (7-5 6-3 a Frech).

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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