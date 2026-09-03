Repubblica Napoli: «Allegri cambia volto al Napoli: idea 4-2-3-1 con De Bruyne. Vergara e Gilmour scalpitano»

Un Napoli diverso per reagire alla sconfitta contro il Como e soprattutto per sopperire all’assenza di Scott McTominay. Massimiliano Allegri studia le contromosse in vista della trasferta di sabato contro l’Inter a San Siro e, secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, potrebbe modificare anche il sistema di gioco, puntando sul 4-2-3-1 e su una maggiore qualità nella costruzione offensiva.

McTominay dovrà sottoporsi a un intervento di ablazione per correggere una lieve aritmia benigna e resterà fuori per circa un mese. Lo scozzese, presente al Gala del calcio, ha comunque rassicurato tutti: «Sto bene, l’operazione è concordata da tempo con il club».

De Bruyne sulla trequarti nel 4-2-3-1

La soluzione più immediata porta a Kevin De Bruyne. Nel possibile 4-2-3-1 il belga potrebbe sistemarsi sulla trequarti, nella zona di campo che preferisce, mettendo fantasia e qualità al servizio di Hojlund.

KDB è in crescita dal punto di vista fisico e cerca la prima presenza da titolare della stagione. Finora Allegri lo ha utilizzato a partita in corso: contro il Genoa è stato decisivo segnando il gol del vantaggio, mentre è entrato anche nella ripresa contro il Como.

Secondo Repubblica Napoli, proprio De Bruyne potrebbe diventare il nuovo riferimento offensivo degli azzurri a San Siro.

Vergara può giocare insieme a KDB

Ma Allegri pensa anche ad Antonio Vergara. Rimasto in panchina contro il Como, il talento di Frattaminore potrebbe ritrovare spazio contro l’Inter.

La convivenza con De Bruyne è possibile ed è già stata sperimentata a Marassi. Il loro ingresso aveva trasformato il Napoli: entrambi avevano chiuso la partita con un gol e un assist.

Sono indicati come due degli elementi più in forma di una squadra ancora alla ricerca della migliore condizione. Per questo avranno spazio a San Siro, anche se Allegri deve decidere se utilizzarli entrambi dall’inizio oppure gestirli attraverso una staffetta.

Sul ragionamento pesa anche l’impegno successivo: mercoledì arriverà al Maradona l’Arsenal per il debutto in Champions League.

Gilmour, sta arrivando il suo momento

La rotazione coinvolgerà anche il centrocampo. Billy Gilmour, ancora a zero minuti in questa stagione, è destinato a essere utilizzato tra Inter e Arsenal.

Lo scozzese può offrire caratteristiche differenti, dal cambio di campo al lancio. Durante il ritiro di Castel di Sangro Allegri aveva provato frequentemente anche la soluzione del doppio play con Lobotka, un’idea che potrebbe tornare d’attualità.

L’alternativa indicata da Repubblica Napoli è un centrocampo più fisico con Gilmour e Anguissa.

Spinazzola e Alisson pronti, Beukema insidia Rafa Marin

Le novità potrebbero riguardare anche le fasce. Spinazzola e Alisson Santos sono pronti a tornare sulla corsia sinistra, mentre al centro della difesa cresce la candidatura di Beukema.

Il difensore ha ritrovato una condizione migliore e prova a contendere il posto a Rafa Marin.

Nessun dubbio invece su Giovanni Di Lorenzo, che continuerà a presidiare la fascia destra.

Di Lorenzo rinnova fino al 2030

Il Napoli ha intanto ufficializzato il rinnovo del proprio capitano fino al 2030. L’intesa era stata raggiunta a metà agosto durante il ritiro di Castel di Sangro, attraverso una stretta di mano con Aurelio De Laurentiis, mentre adesso è arrivata la ratifica.

Di Lorenzo arriverebbe alla conclusione del nuovo contratto a 37 anni. Per Repubblica Napoli, l’accordo apre alla possibilità che il capitano chiuda la carriera in azzurro, per poi eventualmente valutare un ruolo differente.

Il difensore è alla sua ottava stagione con il Napoli e ha eguagliato Diego Armando Maradona conquistando due scudetti da capitano.

Lista Champions, fuori Buongiorno, Marianucci e Giovane

Intanto il Napoli ha presentato all’Uefa la lista per la prima fase della Champions League, che terminerà a gennaio.

Sono tre gli esclusi indicati da Repubblica Napoli: Alessandro Buongiorno, Luca Marianucci e Giovane. I primi due sono alle prese con problemi fisici, mentre per il brasiliano si tratta di una scelta tecnica: il Napoli ha preferito inserire Costantino Favasuli.

Prima dell’Arsenal, però, tutti i pensieri sono rivolti all’Inter. Allegri cerca una reazione dopo il Como e valuta un Napoli dal volto nuovo: 4-2-3-1, De Bruyne sulla trequarti e maggiore spazio per Vergara e Gilmour sono le principali soluzioni allo studio a Castel Volturno.