Adani: “Insigne che giocata, la fa solo Neymar in tutto il mondo”

Lele Adani ha commentato a 90° minuto l’addio di Lorenzo Insigne al Napoli: “Ha fatto grandi giocate“. L’ex giocatore, ora apprezzato opinionista in tv, ha esaltato Insigne ed ha detto: “Fino ad ora ha totalizzato 433 partite e 122 gol, i numeri parlano per lui“. Insigne ha segnato anche contro il Genoa, in quella che è stata l’ultima partita allo stadio Maradona per il giocatore napoletano che andrà a giocare a Toronto.

Adani su Insigne ha aggiunti: “Nel match Napoli-Genoa ci ha fatto vedere giocate davvero clamorose. Ha fatto vedere il meglio del suo repertorio. La giocata con doppio pallonetto la fa solo Neymar in tutto il mondo. L’ha fatto in una zona del campo dove c’era pochissimo spazio ed ha provato a calciare in una posizione davvero defilata“. Una giocata davvero entusiasmante quella del talento napoletano, che avrebbe fatto cadere giù lo stadio se la palla fosse entrata in porta.