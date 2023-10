Adani: “Garcia arriva a Natale? occhio prima c’è Halloween”

Daniele Adani analizza la sconfitta del Napoli e critica le scelte di Rudi Garcia, lanciando un monito ironico sul futuro dell’allenatore azzurro.

CALCIO NAPOLI.La batosta subita dal Napoli al cospetto della Fiorentina continua a far discutere. Daniele Adani, ex difensore ed ora opinionista, non le manda a dire e su Rai Sport punta il dito sulle scelte di Rudi Garcia. “Il Napoli calcia in porta la metà e subisce il doppio dei tiri rispetto all’anno scorso. Complimenti alla Fiorentina di Italiano“, dice Adani.

Ma le frecciatine di Adani sono tutte per Garcia. Cambiare Politano con Cajuste ha, secondo lui, tolto entusiasmo al Napoli. E non è tutto, perché sostituire Lobotka e Osimhen quando la squadra aveva bisogno di reagire, ha solo peggiorato le cose. Per Adani, sono queste scelte a penalizzare il Napoli.

E poi arriva la battuta tagliente: “Se Garcia arriva al Panettone? Occhio che prima di Natale c’è Halloween“, dice l’ex calciatore, mettendo in luce con ironia le incertezze sul futuro del tecnico francese al timone degli azzurri.

Ora il Napoli ha due settimane di pausa per le nazionali. Tempo che servirà a Garcia per riflettere e cercare di rimettere in carreggiata una squadra che, almeno secondo le parole di Adani, sembra aver perso la bussola. Una riflessione profonda è necessaria in casa partenopea per evitare altre sconfitte e per prepararsi al meglio agli impegni futuri. Il cammino verso il Panettone, come suggerisce in modo pungente Adani, potrebbe riservare altre amare sorprese se non si correggerà il tiro.