Adam Jendoubi, l’attore dei video di Liberato, in coma per arresto cardiaco dopo una festa

Ultime notizie su Adam Jendoubi, l’attore dei video di Liberato: in coma dopo arresto cardiaco. Test negativi e indagini in corso.

Adam Jendoubi, il giovane attore e modello noto per la sua partecipazione ai video musicali di Liberato e per il ruolo di “Aucelluzzo” nel film “La paranza dei bambini”, è attualmente in condizioni critiche presso l’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il 23enne è in coma dal 1 gennaio a causa di un arresto cardiaco, ma le circostanze del suo stato di salute rimangono avvolte nel mistero.

Contrariamente alle voci iniziali di un coinvolgimento in un incidente stradale, fonti sanitarie hanno dichiarato che Jendoubi è stato trovato riverso al suolo, in arresto cardiaco, senza alcuna chiara spiegazione sulle cause. L’incidente è attualmente oggetto di indagine da parte dei carabinieri di Castellammare di Stabia.

Il giovane attore, stando alle prime informazioni, aveva partecipato a una festa nella notte precedente al suo ricovero. Tuttavia, i test tossicologici e la tomografia computerizzata (TAC) effettuati hanno escluso la presenza di droghe nel suo organismo, così come la presenza di alcol. Allo stato attuale, non sono emersi collegamenti diretti tra l’evento festivo e l’arresto cardiaco di Jendoubi.

Il personale medico dell’ospedale San Leonardo ha dichiarato che il giovane non ha riportato danni cerebrali evidenti, e ulteriori esami saranno condotti non appena le sue condizioni miglioreranno. La natura del coma e la durata dell’incoscienza al momento del soccorso da parte del 118 rimangono incerte, ma sono ritenute cruciali per valutare eventuali danni neurologici.

Le indagini sono ancora in corso per risalire alle cause precise dell’arresto cardiaco, e si attendono sviluppi nelle prossime settimane. Intanto, amici, colleghi e fan manifestano il loro sostegno attraverso i social media, sperando in una pronta ripresa di Adam Jendoubi.