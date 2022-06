A Napoli non si vince, Koulibaly cambia strategia

Kalidou Koulibaly è pronto a lasciare Napoli, con il Barcellona che deve risolvere i problemi finanziari e poi lancerà l’assalto. L’assemblea dei soci del Barça definirà tabella di marcia ed obiettivi di mercato del club che vuole dare a Xavi una squadra competitiva. Koulibaly per ambizioni sceglie Barcellona, non è una questione di vil moneta, sottolinea Repubblica. Sulle pagine del quotidiano in edicola oggi viene scritto: “Koulibaly c’è rimasto male per lo scudetto appena sfumato e sa che difficilmente avrà in tempi brevi un’altra occasione, rimanendo al Napoli“.

Poi Repubblica nel pezzo a firma di Marco Azzi aggiunge: “Alle porte c’è infatti l’inizio di un altro ciclo e con gli addii di Insigne, Mertens, Ospina e Ghoulam per il difensore senegalese aumenteranno soprattutto gli oneri: come punto di riferimento nello spogliatoio e balia per i nuovi arrivati. Non a caso Luciano Spalletti gli ha già messo da parte la fasci adi Capitano che in caso di conferma il campione africano sarà comunque onorato di indossare“. Ma in questo momento lo “affascina però di più l’idea di provare a vincere altrove, sulla scia del percorso fatto negli anni scorsi da parecchi dei suoi ex compagni: Higuain, Albiol, Jorginho e Hamsik, per citare gli ultimi. L’amore dei tifosi la bellezza della città sono tanta roba, certo, ma è comprensibile che uno sportivo senta l’esigenza di alzare la sua asticella e di non assuefarsi ai piazzamenti“.