3 Luglio 2026

Vujacic: “LeBron straordinario, ma è tempo che Doncic guidi i Lakers” / Video

Anna Gaia Cavallo 2 Luglio 2026

LeBron James e il Futuro dei Lakers

FIRENZE (ITALPRESS) – L’ex cestista Sasha Vujacic ha recentemente commentato il percorso di LeBron James con i Los Angeles Lakers, descrivendolo come “otto anni incredibili”. Vujacic, attualmente ambasciatore del Premio Fair Play Menarini, ha espresso rallegramenti per il contributo di James, sottolineando la mentalità vincente della squadra: “Noi Lakers abbiamo la mentalità di chi desidera vincere e migliorarsi ogni stagione”. Tuttavia, ha anche notato che negli ultimi anni la squadra non ha raggiunto gli obiettivi prefissati. Con l’uscita di LeBron, Vujacic ha dichiarato che ora sta avvenendo il passaggio di consegne a Luka Doncic, considerato uno dei talenti più promettenti dell’NBA.

“Luka è uno dei migliori nel mondo del basket”, ha affermato Vujacic, “E sono sicuro che quest’anno appassionerà tutti gli amanti della pallacanestro con il suo gioco”. L’obiettivo dei Lakers, secondo l’ex giocatore, è avvicinarsi sempre di più alle vette della NBA, e tutti i tifosi possono aspettarsi una stagione entusiasmante. Questa aspirazione non è solo un desiderio, ma un obiettivo chiaro e penso che la squadra stia lavorando per realizzarlo.

Il Progetto NBA Europe e il Basket Italiano

Interrogato sul progetto NBA Europe, Vujacic ha dichiarato: “Mi piace da morire”. La sua opinione riflette un sentimento condiviso da molti appassionati, dato che portare l’NBA in Europa è considerato un passo fondamentale per avvicinare i fan al miglior basket del mondo. “Sarà qualcosa di incredibile”, ha affermato, aggiungendo che non vede l’ora di scoprire come si svilupperà questo progetto nei prossimi anni. L’opportunità di vedere le stelle del basket americano competere in Europa potrebbe rivoluzionare il panorama della pallacanestro europea.

Passando a un argomento più locale, Vujacic ha condiviso le sue impressioni sul cammino delle squadre italiane in Eurolega. Ha notato che quest’anno le squadre italiane sembrano essere distanti dai playoff, ma ha colto l’occasione per congratularsi con Milano, recentemente vincitrice dello scudetto. “Un grande complimento va al loro coach, Peppe Poeta”, ha aggiunto, ricordando i momenti passati insieme. L’ex giocatore ha sottolineato il talento e la visione di Poeta, credendo fermamente che porterà a Milano risultati significativi.

La comprensione del gioco e l’abilità nel gestire situazioni complesse sul campo sono aspetti che contraddistinguono Poeta come allenatore. L’esperienza e la competenza del coach sono elementi cruciali per la crescita della squadra e per affrontare le sfide della competizione europea. “Ho giocato con lui e abbiamo vinto la Coppa Italia insieme a Firenze”, ha ricordato Vujacic, ammettendo un certo orgoglio per il legame professionale e personale che li unisce. Questi ricordi non solo sono significativi per Vujacic, ma rappresentano anche un’eroica fase della pallacanestro italiana, capace di formare grandi atleti e allenatori.

La comunità del basket in Italia è in fermento e la passione per il gioco continua a crescere. Con più eventi che avvicinano l’NBA agli appassionati europei, così come il successo delle squadre italiane, il futuro sembra brillante per chi ama questo sport. Vujacic, da ex giocatore di fama e ora ambasciatore del Fair Play, continua a seguire da vicino l’evoluzione del basket, auspicando una stagione ricca di emozioni e miglioramenti.

In sintesi, la situazione attuale dei Lakers, il potenziale di Luka Doncic e l’emergente panorama del basket in Europa sono temi di grande rilevanza, specialmente alla luce delle nuove iniziative che si stanno delineando. Gli appassionati possono attendere con entusiasmo sviluppi futuri e sfide avvincenti.

– Foto IPA Agency – (ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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