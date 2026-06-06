Visita gratuita alla Villa Rosebery e al giardino inglese: due giorni magici a Napoli!

Giornate FAI di Primavera a Villa Rosebery

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2026, Napoli si prepara ad accogliere i visitatori durante le Giornate FAI di Primavera, evento annuale che celebra il patrimonio culturale italiano. Villa Rosebery, residenza storica situata nel quartiere Posillipo, aprirà le sue porte al pubblico, offrendo l’opportunità di scoprire le sue meraviglie architettoniche e il suggestivo giardino che la circoscrive.

Visite gratuite nella bellezza napoletana

Questa iniziativa rappresenta un’occasione imperdibile per esplorare uno dei gioielli del patrimonio napoletano. Villa Rosebery, immersa nel verde e affacciata sul Golfo di Napoli, si estende per oltre 66.000 mq. Il giardino che circonda la villa offre un affascinante mix tra elementi tipici della flora mediterranea e l’eleganza di un giardino all’inglese. Qui, i visitatori possono ammirare un tempietto neoclassico e godere di scorci panoramici unici. Inoltre, la Palazzina Borbonica, parte integrante della villa, ospita una collezione di documenti e immagini storiche che raccontano la storia della residenza e della famiglia reale.

Per garantire la sicurezza e la comodità dei visitatori, il Comune di Napoli ha predisposto un piano traffico specifico per l’evento, che prevede il divieto di sosta e fermata su entrambi i lati di via Ferdinando Russo. Queste limitazioni saranno in vigore dalla mezzanotte di venerdì fino a domenica, dunque è consigliabile pianificare il proprio arrivo con anticipo per evitare inconvenienti.

Le visite si svolgeranno in orari specifici: il sabato dalle ore 14:00 alle 16:30 e la domenica dalle ore 10:00 alle 13:00. Ogni visita ha una durata di circa un’ora e mezza, durante la quale i partecipanti avranno l’opportunità di scoprire la bellezza della villa e del parco circostante. Questo evento si rivela un’ottima opportunità non solo per gli appassionati di storia e architettura, ma anche per le famiglie in cerca di una giornata all’insegna della cultura e dello svago.

Prenotazioni e informazioni utili

È importante ricordare che l’ingresso alle visite è gratuito, ma è necessaria una prenotazione obbligatoria. Per prenotare, è possibile utilizzare la piattaforma online dedicata o contattare il call center al numero 06.420.12191. La prenotazione è nominativa e non cedibile, quindi è fondamentale utilizzare i dati anagrafici corretti per garantire l’accesso. È richiesto che i visitatori si presentino 15 minuti prima dell’orario di visita, muniti di un documento d’identità valido. In caso di incongruenze tra i dati forniti in fase di prenotazione e quelli mostrati al momento dell’ingresso, non sarà possibile accedere alla visita.

Per le famiglie che desiderano partecipare all’evento, è importante sapere che i minori devono essere accompagnati da un adulto. Gli animali non sono ammessi, ad eccezione dei cani guida per le persone non vedenti. Queste misure sono state adottate per garantire un’esperienza sicura e piacevole a tutti i partecipanti.

Per rimanere aggiornati sulle ultime novità e informazioni dettagliate riguardanti l’evento, è possibile visitare il sito ufficiale del FAI [www.fondoambiente.it](https://fondoambiente.it) e consultare le comunicazioni del Comune di Napoli. Non perdere l’occasione di scoprire Villa Rosebery e immergerti nella storia e nella cultura di Napoli.

In sintesi, il 6 e 7 giugno 2026 rappresentano un’opportunità unica per tutti gli amanti dell’arte e della cultura di esplorare uno dei luoghi più affascinanti della città. Villa Rosebery aspetta i visitatori con il suo splendore senza tempo e le sue storie da raccontare.

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