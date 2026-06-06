Lewis Hamilton: ecco perché tiferà per Brasile e Inghilterra ai Mondiali di Calcio

Lewis Hamilton esprime il suo sostegno per Brasile e Inghilterra al Mondiale

Lewis Hamilton, il celebre pilota di Formula 1, ha dichiarato di essere pronto a sostenere sia il Brasile che l’Inghilterra durante il prossimo Mondiale. La sua ammirazione per la Seleção risale all’infanzia, quando iniziò a seguire le loro partite e a innamorarsi della loro cultura e del loro stile di gioco.

Parlando in occasione del Gran Premio di Monaco, Hamilton, 41 anni, ha affermato che la sua fedeltà calcistica è divisa tra il paese natale e la nazione con cui si sente profondamente connesso, grazie non solo allo sport ma anche alla cultura e alla figura di Ayrton Senna, il suo eroe d’infanzia nel mondo della Formula 1.

“Per me, sono legati all’Inghilterra”, ha commentato Hamilton, aggiungendo: “Onestamente, il Brasile è sempre stata la mia squadra preferita.” Egli ricorda di aver trascorso la sua infanzia in Inghilterra guardando le partite del Brasile, attirato dai colori vivaci, dalla cultura e dalla qualità dei loro calciatori.

Il profondo legame di Hamilton con la cultura brasiliana

Hamilton non si è limitato a esprimere il suo affetto per il Brasile. Ha anche parlato della provenienza dei molti calciatori brasiliani, molti dei quali sono cresciuti in contesti difficili e hanno sviluppato le loro abilità calcistiche nelle strade. Secondo Hamilton, c’è qualcosa di “veramente speciale” nella cultura brasiliana, che ha sempre attirato la sua attenzione.

La connessione di Hamilton con il Brasile non è affatto recente. Infatti, il pilota ha ricevuto nel 2022 la cittadinanza onoraria brasiliana dopo l’approvazione di una legge da parte del Congresso brasiliano. Questo onore riflette il profondo rispetto che Hamilton nutre verso la nazione e la sua cultura.

L’influenza di Ayrton Senna sulla vita di Hamilton è stata determinante. Quest’ultimo ha spesso raccontato di come il leggendario pilota abbia ispirato la sua carriera. Nel 2021, dopo una vittoria a Interlagos, Hamilton celebrò mostrando una bandiera brasiliana, mentre nel 2017 ricevette un casco commemorativo da parte della famiglia di Senna, dopo aver eguagliato il numero di pole position da lui detenuto (65).

Ma l’interesse di Hamilton per il Brasile non è limitato solo alla Formula 1. Nel 2014, dichiarò che ciò che ama di più di questo paese sono le persone e l’energia che vi si respira. Si sente a casa ogni volta che visita il Brasile, un luogo che ha reso indelebili ricordi nella sua vita.

Il contesto calcistico rende le affermazioni di Hamilton ancora più significative. Il Brasile ha vinto cinque Coppe del Mondo, più di qualsiasi altra nazione, mentre l’Inghilterra ha conquistato il suo unico titolo nel 1966. Questo confronto storico aggiunge un ulteriore strato di complessità alla sua duplice lealtà.

La rivalità calcistica tra Inghilterra e Brasile è intrisa di significato. L’Inghilterra non è mai riuscita a vincere contro il Brasile in una Coppa del Mondo. L’ultimo incontro tra le due nazioni in questo contesto è avvenuto nel 2002, quando il Brasile vinse 2-1 grazie ai gol di Rivaldo e Ronaldinho, dopo che Michael Owen aveva portato l’Inghilterra in vantaggio.

Ci sono possibilità che le due squadre si incontrino di nuovo durante il torneo di quest’estate, una situazione che metterebbe Hamilton di fronte a una scelta difficile e sotto i riflettori. Per ora, la sua posizione è chiara: il Brasile non sostituisce l’Inghilterra nel suo cuore, ma si affianca ad essa, sostenuta da un legame che si è costruito nel corso degli anni.

Le parole di Hamilton, quindi, non solo riflettono la sua passione per lo sport, ma anche un profondo rispetto per la cultura brasiliana e il suo popolo. È un’amicizia calcistica che trascende la semplice partita, radicata nel rispetto e nell’ammirazione reciproca.

Fonti ufficiali: BBC Sport, Sky Sports, The Guardian

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