Sequestrato lido balneare per festa abusiva con centinaia di giovani presenti.

L’Attività della Guardia di Finanza in Penisola Sorrentina

Giovanbattista Lanzilli – 4 Giugno 2026

Vico Equense – Nella notte tra il 1° e il 2 giugno, un’importante operazione della Guardia di Finanza è stata condotta nella bellissima Penisola Sorrentina. I militari della Stazione Navale di Napoli, in collaborazione con la Polizia Municipale di Vico Equense, hanno effettuato un’ispezione in uno stabilimento balneare della costiera stabiese. Questa operazione rientra nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo sul demanio marittimo, fondamentale per garantire la sicurezza e il rispetto delle normative vigenti.

Evento Privato Non Autorizzato

All’arrivo delle forze dell’ordine, si è scoperto che all’interno dello stabilimento era in corso una serata danzante animata da un disc jockey e affollata da centinaia di giovani. Gli accertamenti svolti hanno messo in luce che l’evento era stato organizzato senza le necessarie autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza. La mancanza di permessi adeguati ha portato le autorità a interrompere immediatamente l’attività, per prevenire possibili situazioni di rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza dei partecipanti. Questa operazione sottolinea l’importanza della legalità nel settore turistico balneare, che rappresenta una risorsa fondamentale per l’economia locale.

Al termine degli accertamenti, le irregolarità riscontrate sono state gravi e hanno condotto al sequestro della struttura. Il gestore dello stabilimento è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Napoli. Questa azione evidenzia l’impegno della Guardia di Finanza nel monitorare e far rispettare le normative vigenti, soprattutto in un periodo così cruciale come quello dell’estate, quando le attività turistiche si intensificano. La risposta immediata e ferma delle autorità ha avuto l’obiettivo di garantire la serena fruizione delle spiagge e delle strutture balneari.

Questa operazione rappresenta solo una delle numerose attività di controllo che stanno caratterizzando la stagione estiva in corso. Il Reparto Operativo Aeronavale di Napoli ha predisposto un piano di monitoraggio intensificato lungo tutta la costa campana, con l’obiettivo di tutelare la legalità sul demanio marittimo e garantire la sicurezza dei cittadini. I controlli riguarderanno vari aspetti, dall’abusivismo alla concorrenza sleale nel settore turistico, comportando verifiche presso stabilimenti balneari, ristoranti e altre attività economiche.

Le autorità locali e la Guardia di Finanza si stanno adoperando per sensibilizzare gli operatori del settore sull’importanza del rispetto delle normative, sia per la salvaguardia degli utenti sia per la promozione di un’immagine positiva del territorio. La Penisola Sorrentina, con le sue splendide spiagge e il suo patrimonio culturale, merita di essere valorizzata nel rispetto di regole chiare e condivise. Anche i cittadini sono chiamati a collaborare, segnalando eventuali irregolarità o comportamenti sospetti.

Secondo fonti ufficiali, i controlli proseguiranno con particolare intensità nelle prossime settimane. La Guardia di Finanza si prefigge di garantire un’estate serena e sicura per tutti, prevenendo fenomeni di irregolarità che potrebbero compromettere la sicurezza e l’immagine del turismo in Campania. I cittadini sono invitati a utilizzare i canali ufficiali per eventuali segnalazioni e a prestare attenzione alle comunicazioni delle autorità, che informeranno sui controlli e sulle eventuali azioni intraprese.

Questa iniziativa non è da considerarsi un caso isolato ma parte di un approccio sistemico volto a garantire la legalità e la trasparenza nel settore turistico balneare. L’attività della Guardia di Finanza rappresenta un baluardo contro l’abusivismo e un’assicurazione di legalità, essenziale per il benessere economico della Penisola Sorrentina.

Le forze dell’ordine e le istituzioni sono determinate a portare avanti il proprio lavoro, affinché ogni imprenditore possa operare in un contesto di legalità e serenità, e ogni visitatore possa godere delle meraviglie della nostra terra in assoluta sicurezza.

Fonte: Guardia di Finanza

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