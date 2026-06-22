Villaggio dei Sapori in Campania: ingresso gratuito e vista mare spettacolare!

Gusto Italia in Tour: La Tappa a Vietri sul Mare

Gusto Italia in Tour ha finalmente fatto tappa a Vietri sul Mare, segnando l’inizio di un’esperienza sensoriale unica nel suo genere. Fino al 28 giugno, il Lungofiume della storica cittadina campana accoglie la celebre fiera delle tipicità italiane e della tradizione artigiana. In questo incantevole scenario, i visitatori possono immergersi nei sapori autentici e nelle tradizioni culinarie del Paese, il tutto con una vista spettacolare sul mare.

Un Villaggio dei Sapori nel Cuore della Costa d’Amalfi

Questa prima tappa estiva del tour di Gusto Italia è stata inaugurata nel magico borgo di Vietri sul Mare, noto come Città della Ceramica e Patrimonio dell’UNESCO. I partecipanti possono vivere l’atmosfera di un vero e proprio villaggio dei sapori, dove l’ingresso è completamente gratuito. Dagli orari delle 17:00 a mezzanotte, cittadini, turisti e visitatori possono esplorare l’ampia varietà di eccellenze gastronomiche italiane.

Le eleganti casette di legno in cui sono allestiti gli stand presentano una selezione delle specialità regionali più genuine. Dalla pasta artigianale alle conserve, passando per dolci tradizionali e vino locale, Gusto Italia offre un vero e proprio viaggio culinario attraverso le diverse regioni italiane. Inoltre, gli appassionati di artigianato possono ammirare e acquistare creazioni handmade, rappresentative della tradizione locale.

Gli eventi di intrattenimento non mancano, arricchendo l’atmosfera festosa del villaggio. Ulteriori attrazioni includono gli spettacoli dal vivo di Pulcinella e dei Burattini, organizzati dalla prestigiosa compagnia del Teatro Nazionale dei Burattini di Mauro Apicella. Questi spettacoli sono pensati per coinvolgere anche i più piccoli, offrendo momenti di pura gioia e divertimento per tutta la famiglia.

Inoltre, la programmazione musicale della fiera comprende concerti di musica popolare tradizionale, a cura della Compagnia Popolare L’Antiqua Giostra. Ogni sera, i visitatori possono assistere a performance che celebrano la ricca eredità culturale dell’Italia, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. L’arte e la cultura sono, infatti, parte integrante dell’esperienza, rendendola unica e memorabile.

“Abbiamo ufficialmente inaugurato la tappa di Gusto Italia in Tour, una fiera dedicata alle tipicità italiane e alla tradizione artigiana. Questo evento, sostenuto dal Comune di Vietri sul Mare, si svolgerà sullo splendido Lungofiume di Marina di Vietri,” afferma un portavoce dell’amministrazione comunale.

Un’Occasione da Non Perdere

Non c’è dubbio che Gusto Italia in Tour sia un’opportunità imperdibile per conoscere e apprezzare la straordinaria varietà gastronomica che l’Italia ha da offrire. La fusione tra gastronomia, artigianato e intrattenimento rende questa fiera un evento adatto a tutti, dai buongustai agli amanti delle tradizioni locali.

Visiting Vietri sul Mare, celebre per le sue ceramiche e il suo paesaggio mozzafiato, diventa quindi una doppia occasione: scoprire l’arte e i sapori di una delle località più suggestive della Costa d’Amalfi. Non dimenticate di portare a casa qualche souvenir culinario e artigianale, che rappresenti la vostra esperienza e l’amore per la tradizione italiana.

La fiera di Gusto Italia non è solo un evento, è un viaggio attraverso le radici culturali e gastronomiche del nostro Paese, un’occasione per incontrare artigiani e produttori locali che condividono la passione per il loro lavoro. Venite a viverlo di persona: siamo certi che rimarrete entusiasti e che porterete con voi ricordi indimenticabili di questa straordinaria iniziativa.

Per maggiori informazioni, consultate il sito ufficiale di Gusto Italia in Tour [qui](https://gustaitaliatour.it/) e seguite gli aggiornamenti sui social media per non perdere nessuna novità!

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