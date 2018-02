ULTIM’ORA Rai sport conferma rottura della rotula per Ghoulam. In serata nuovo intervento chirurgico

Rai sport conferma rottura della rotula per Ghoulam. Arrivano brutte notizieper i tifosi del Napoli. gli esami a Villa Stuart hanno confermato la frattura all’osso del ginocchio destro, lo stesso operato a novembre. In serata nuovo intervento chirurgico

RAI Sport conferma che il difensore del Napoli sarà ancora in sala operatoria a Villa Stuart a Roma. Confermata la frattura della rotula senza interessamento del legamento. Una brutta notizia per la squadra impegnata a preparare la sfida di campionato del San Paolo contro la Lazio.

Arriva la bellissima risposta dai tifosi del Torino per l’Infortunio di Ghoulam, mentre gli Juventini fanno festa.

IL COMUNICATO DEL NAPOLI



La società ha diffuso una nota per confermare il ko del difensore: «Infortunio oggi per Faouzi Ghoulam a Castelvolturno. Durante la seduta di allenamento, il difensore azzurro si è infortunato al ginocchio destro. Ghoulam sarà visitato oggi stesso dal Professor Mariani a Villa Stuart. Per lui si sospetta la frattura della rotula».

IL PRECEDENTE INFORTUNIO

Ghoulam si era rotto il legamento crociato del ginocchio destro durante la partita di Champions contro il Manchester City dello scorso 1 novembre. Era stato operato a Roma e pochi giorni fa era tornato ad allenarsi in gruppo, tanto che si ipotizzava un suo rientro almeno in panchina già a metà febbraio in occasione del match di Europa League contro il Lipsia.