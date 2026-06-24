Toni Nadal: Djokovic vicino al ritiro, stiamo vivendo la sua ultima stagione.

Djokovic si prepara per Wimbledon dopo l’uscita anticipata al Roland Garros

Novak Djokovic, il campione serbo attualmente al primo posto nel ranking mondiale, ha deciso di concentrare i suoi sforzi su Wimbledon dopo una deludente eliminazione ai quarti di finale del Roland Garros. La sua avventura al torneo francese si è interrotta in un incontro infuocato contro il giovane talento Joao Fonseca, che è riuscito a sconfiggerlo dopo una battaglia di cinque set.

Questa è stata la più precoce uscita di Djokovic da uno Slam da quando si è ritirato nel 2024 agli US Open. È anche la sua prima partenza anticipata a Roland Garros dal 2009, generando preoccupazioni sul suo stato di forma man mano che si avvicina alla fase finale di una carriera già leggendaria.

Finora, Djokovic ha partecipato a solo quattro tornei nel 2023: l’Australian Open, Indian Wells, Roma e il Roland Garros. Questa programmazione limitata, consueta per lui in questa fase della carriera, è una strategia mirata a gestire il carico di lavoro. Con Wimbledon all’orizzonte, il serbo spera di ritrovare la sua migliore forma, vista la sua impressionante storia di successi nel torneo londinese.

Le parole di Toni Nadal sul futuro di Djokovic

Toni Nadal, ex allenatore di Rafael Nadal, ha recentemente espresso la sua opinione sulla condizione di Djokovic in un’intervista a ESPN, affermando: “Quando mi è stato chiesto prima del Roland Garros se vedessi Djokovic vincere il torneo, ho risposto di no; non perché non lo consideri all’altezza, ma perché il tempo passa.” Questo riflette le sfide uniche che i giocatori affrontano man mano che invecchiano, specialmente nel tennis, dove gli incontri si svolgono ogni due giorni.

Nadal ha proseguito, “Il movimento non è più lo stesso, e questo si riflette nel suo gioco. Djokovic sta competendo per cercare di vincere un altro Grand Slam; altrimenti, che senso avrebbe per un giocatore che ha già vinto tutto?” Secondo Toni Nadal, l’attuale stagione di Djokovic potrebbe rappresentare una delle ultime opportunità per consolidare ulteriormente la sua eredità nello sport.

La scelta di Djokovic di limitare il numero di tornei a cui partecipa sembra essere una strategia ben ponderata. Il serbo sta ottimizzando il suo tempo di recupero, un elemento cruciale per la sua prestazione a lungo termine. Con l’approccio giusto, Djokovic potrebbe continuare a brillare anche in questa fase avanzata della sua carriera.

Djokovic si prepara per il suo 21° Wimbledon

In questa edizione di Wimbledon, che avrà luogo tra poche settimane, Djokovic avrà l’opportunità di combattere per il suo ottavo titolo. La sua storia a Wimbledon è straordinaria, avendo dominato il torneo in modo costante. Negli ultimi anni, Djokovic ha scelto di non partecipare a tornei di preparazione sul manto erboso, una strategia che ha già dato risultati positivi.

Dal 2019, Djokovic non ha mai partecipato a eventi preparatori tra Roland Garros e Wimbledon, un approccio che sembra aver funzionato per lui. Quest’anno, ha seguito la stessa linea di comportamento, dirigendosi direttamente da Parigi a Londra, pronto a partire per la sua ricerca della 25esima vittoria in uno Slam.

La preparazione di Djokovic per Wimbledon non si limita solo al fisico, ma coinvolge anche un forte aspetto mentale. Mantenere la calma e la concentrazione in un torneo così prestigioso richiede un impegno costante. La sua passione per il tennis non sembra essere diminuita, e i fan sono ansiosi di vedere come si comporterà in questa imminente competizione.

L’attenzione è tutta su Djokovic mentre si avvicina a Wimbledon, e la sua carriera sarà sicuramente sotto osservazione mentre cerca di lasciare un’ulteriore impronta nella storia del tennis.

Fonti: ESPN, The Guardian, Wimbledon Official Site.

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