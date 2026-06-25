25 Giugno 2026

Terremoto di magnitudo 3.6 nel Napoletano: forte boato e epicentro avvertito.

Anna Gaia Cavallo 25 Giugno 2026
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Terremoto ai Campi Flegrei: Evento del 25 Giugno 2026

Nella notte tra il 24 e il 25 giugno 2026, un evento sismico è stato registrato nella zona dei Campi Flegrei. La scossa, la quale ha destato preoccupazione tra i residenti, si inserisce nel normale quadro del bradisismo che caratterizza questa area vulcanica. Con una magnitudo di 3.6 e una profondità di 2,63 km, il terremoto è avvenuto alle ore 4:17 locali, rivelando il dinamismo geologico di questa regione famosa per la sua attività vulcanica.

I sismografi dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano hanno rilevato il terremoto, che è stato preceduto da un forte boato e avvertito distintamente dalla popolazione locale. La scossa ha colpito in modo particolare l’area di Arco Felice, nei pressi di via Miliscola, dove diversi cittadini hanno testimoniato di aver sentito l’evento sismico.

Dettagli dell’Evento Sismico

Secondo la comunicazione ufficiale del Comune di Pozzuoli, l’evento sismico è stato descritto come un terremoto di magnitudo 3.6 ± 0.3, localizzato proprio nelle immediate vicinanze dell’epicentro. Nonostante la magnitudo modesta, la profondità relativamente bassa ha reso la scossa avvertibile anche a distanze considerevoli. Le autorità locali hanno rassicurato la popolazione circa la natura di questo fenomeno, sottolineando che rientra nella fisiologia dell’area.

In caso di necessità, le autorità competenti hanno messo a disposizione numeri di emergenza per segnalare eventuali danni o disagi. Gli abitanti della zona sono incoraggiati a contattare la Centrale Operativa Polizia Municipale al numero 081/8551891 o la Protezione Civile al numero 081/18894400. Maggiori aggiornamenti e informazioni sull’evoluzione della fase di sollevamento e sui fenomeni correlati possono essere reperiti sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV.

La storia sismica dei Campi Flegrei è complessa e affascinante. La zona è nota per essere uno dei più attivi sistemi vulcanici in Italia, con una lunga storia di attività eruttiva e bradisismo. Il bradisismo, ovvero il sollevamento e l’affondamento della crosta terrestre, è un fenomeno naturale e ricorrente in quest’area, influenzato dalla presenza di magma sottostante e dalle interazioni tra acqua sotterranea e rocce calde. Questo porta a variazioni periodiche nel livello del suolo, che possono essere registrate attraverso appositi strumenti di monitoraggio.

Negli ultimi anni, l’Osservatorio Vesuviano ha intensificato l’attività di monitoraggio per garantire la sicurezza della popolazione. Gli studi sismologici, che comprendono una rete di oltre 30 stazioni attive, forniscono dati preziosi sulla dinamica del territorio e contribuiscono a migliorare le previsioni su possibili futuri eventi sismici.

Il Ruolo dell’Osservatorio Vesuviano

L’Osservatorio Vesuviano fa parte dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ed è impegnato a monitorare le attività sismiche e vulcaniche dell’Italia. La sua missione è fondamentale per la sicurezza delle popolazioni locali, poiché fornisce avvisi rapidi e dettagliati su eventi sismici e vulcanici potenzialmente pericolosi.

Grazie alle collaborazioni internazionali e alle tecnologie all’avanguardia utilizzate, l’Osservatorio è in grado di fornire una mappatura precisa del rischio sismico e di garantire una risposta efficace in caso di emergenze. Gli scienziati non solo studiano i dati sismici ma anche i fenomeni geologici che si manifestano nei Campi Flegrei, per comprendere meglio le variazioni e i cambiamenti che avvengono nella regione.

È fondamentale che la popolazione locale rimanga informata e preparata di fronte a simili eventi. La cultura della prevenzione e della preparazione contribuisce a minimizzare i rischi associati a terremoti, anche in contesti a bassa magnitudo. Consapevolezza e informazione sono le armi più potenti contro il rischio sismico.

Per ulteriori dettagli e aggiornamenti su eventi sismici, si rimanda al sito ufficiale dell’Osservatorio Vesuviano e ai bollettini informativi rilasciati dagli esperti del settore.

Fonti: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – Osservatorio Vesuviano; Comune di Pozzuoli.

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