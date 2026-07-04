Sinner avanza agli ottavi di Wimbledon, supera Brooksby in tre set senza difficoltà.

Jannik Sinner Avanza agli Ottavi di Finale a Wimbledon

Londra, Inghilterra – Un’altra grande performance per Jannik Sinner, che conquista un posto negli ottavi di finale di Wimbledon. Il numero uno del mondo ha superato il suo avversario statunitense Jenson Brooksby, attualmente 81esimo nella classifica ATP, con un punteggio netto di 6-4, 6-3, 6-4 in due ore e 13 minuti di gioco. Sinner, 24 anni e originario di San Candido, continua così la difesa del titolo vinto nel 2025. Questo è il quinto ottavo di finale per lui a Wimbledon, raggiungendo Nicola Pietrangeli al primo posto tra gli italiani con il maggior numero di apparizioni nei migliori sedici del torneo londinese. Si tratta del ventesimo ottavo di finale per Sinner ai tornei del Grande Slam, e domenica si preparerà ad affrontare la sorpresa del torneo, Shintaro Mochizuki, numero 151 del ranking ATP.

Mochizuki ha incredibilmente eliminato Rafael Jodar, 19enne spagnolo e testa di serie numero 23, in una rimonta emozionante terminata con il punteggio di 1-6, 7-6(5), 6-4, 6-4. “Sono molto contento della mia prestazione”, ha dichiarato Sinner nell’intervista a bordo campo. “Ogni giorno cerco di migliorare e ci sono alcuni aspetti che posso gestire meglio, ma sono soddisfatto di come ho affrontato i momenti cruciali della partita.” Il numero uno del mondo ha aggiunto: “La superficie erbosa può essere imprevedibile. Se non sei al massimo fa fatica a vincere contro chiunque. Il pubblico mi ha sostenuto molto, e questo è stato determinante.”

Djokovic avanti senza problemi

Un’altra grande notizia per il tennis è l’avanzata di Novak Djokovic agli ottavi di finale. Il serbo di 39 anni, attualmente numero 8 del mondo e settima testa di serie, ha avuto la meglio sul francese Arthur Rinderknech in un match di quattro set, con il punteggio di 7-5, 6-4, 1-6, 7-6(4). Djokovic ha impiegato tre ore e 14 minuti per completare l’incontro. Il 24 volte campione dei tornei del Grande Slam affronterà ora il russo Roman Safiullin, qualificato al turno successivo dopo aver battuto il brasiliano Joao Fonseca, 24esimo favorito del seeding, con un punteggio netto di 6-3, 6-3, 6-3.

“Ho chiuso la partita in quattro set, il che è fantastico, perché Arthur è un avversario molto difficile”, ha commentato Djokovic. “Nel tie-break sono riuscito a ritrovare il mio miglior servizio, fondamentale per il successo. La tensione in partita era palpabile e ogni punto contava. Concentrazione è stata la chiave.”

Domani: Berrettini vs Dimitrov

Domani sarà una giornata emozionante a Wimbledon, con il terzo turno dei tabelloni principali che si delinea per i tennisti. Matteo Berrettini, uno dei più attesi rappresentanti azzurri, scenderà in campo contro il bulgaro Grigor Dimitrov. Questo match si svolgerà come ultimo incontro sul Campo Centrale, dopo le sfide tra Eala e Swiatek, e Anisimova e Keys. Al Campo numero 2, altri due italiani saranno in azione: Cobolli affronterà Khachanov come seconda partita e, a seguire, Sonego giocherà contro Fritz. Infine, sempre nel torneo femminile, Jasmine Paolini sarà opposta a Maria Sakkari nel secondo match sul Campo numero 3.

Wimbledon continua a emozionare i suoi fan con match avvincenti e sorprese incredibili. Con Sinner e Djokovic che dimostrano di avere il cuore e la determinazione necessari per proseguire, gli appassionati di tennis possono aspettarsi altri spettacoli incandescenti nei prossimi giorni.

Fonti ufficiali: Wimbledon Official Website

FONTE ITALPRESS

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