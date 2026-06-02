2 Giugno 2026

Sassuolo acquista Muric dall’Ipswich, ma i Tractor Boys non devono firmare Cajuste.

redazione 2 Giugno 2026
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Il Sassuolo ha rafforzato la propria rosa ingaggiando il portiere Arijanet Muric.

Acquisto Definitivo di Muric

Il club emiliano ha ufficialmente comunicato di aver esercitato l’opzione di acquisto per il portiere Arijanet Muric, prelevato dall’Ipswich Town. Secondo le ultime notizie fornite da Fabrizio Romano, il Sassuolo ha corrisposto un costo di €7 milioni per il 27enne, ex calciatore del Manchester City.

Muric, arrivato a Sassuolo nell’estate del 2025 dopo una significativa esperienza in Premier League, ha dimostrato il suo valore sul campo, totalizzando 32 presenze e accumulando 2880 minuti di gioco con la maglia neroverde. È importante notare che il portiere kosovaro ha titolato un’ottima stagione, mantenendo la porta inviolata in numerose occasioni, e contribuendo in modo decisivo al cammino del Sassuolo in Serie A.

Situazione di Jens Cajuste

In relazione a Jens Cajuste, mezzo di centrocampo di proprietà del Napoli, si è appreso che l’Ipswich Town non è obbligato a esercitare il diritto di riscatto. Anche se il club inglese aveva l’opzione di acquistare il calciatore svedese per €7,5 milioni, il vincolo di acquisto è venuto meno. Infatti, Cajuste non ha giocato il 50% delle partite di campionato della sua squadra, condizione necessaria affinché l’obbligo diventasse vincolante.

La stagione in corso per Cajuste non è stata particolarmente fortunata in termini di presenze in campo, e questo ha inciso sule decisioni dell’Ipswich. Sebbene il club avesse investito in lui, la mancata partecipazione in molte partite ha portato a una revisione della situazione. La gestione del giocatore rimarrà ora sotto osservazione, e sarà interessante capire come si evolveranno le prossime settimane.

I fan del Sassuolo possono ora concentrarsi sul potenziale di Muric come portiere titolare. Dopo una stagione di adattamento, ci si aspetta che il suo contributo in campo aumenti, portando il club verso traguardi più ambiziosi nella prossima annata calcistica.

Guardando al Futuro

Sassuolo ha mostrato chiare intenzioni di costruire una squadra competitiva in vista della prossima stagione. L’ingresso di Muric rappresenta una parte fondamentale di questa strategia. Con la sua esperienza e le sue abilità, il portiere potrà fare la differenza in un campionato di alto livello come la Serie A.

Le prestazioni sottoporta sono cruciali per ogni squadra, e Muric è pronto a dimostrare il suo valore. Guidato dall’esperienza di allenatori e dai consigli di chi lo circonda, il portiere kosovaro ha le potenzialità per diventare un protagonista indiscusso nella rete del Sassuolo. I tifosi attendono con trepidazione le prime partite della stagione, sperando che la nuova gestione porti risultati tangibili.

L’attuale scenario calcistico è sempre in evoluzione, e il mercato continua a sorprendere. Il Sassuolo ha saputo muoversi con tempismo, assicurandosi un portiere di qualità mentre gestisce attentamente le altre posizioni in campo. L’attenzione è ora rivolta agli sviluppi futuri, sia per Muric che per Cajuste, e sarà interessante osservare le scelte che i rispettivi club faranno nei mesi a venire.

Restate aggiornati per ulteriori novità sul calciomercato e sulle strategie del Sassuolo, poiché ogni mossa può influenzare l’equilibrio della squadra e le sue ambizioni per la prossima stagione.

Fonti Ufficiali: Sassuolo Calcio, Fabrizio Romano.

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