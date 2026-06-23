Sagra della Solidarietà: gustosi piatti e concerti, il ricavato in beneficenza.

Sagra della Solidarietà ad Agerola: Un Evento di Gusto e Fede

Il 5 luglio, Agerola festeggerà Santa Maria Goretti con la prima edizione della Sagra della Solidarietà. Questo evento, organizzato dall’Oratorio Giovanni Paolo II, promette di essere una serata ricca di sapori, musica e spirito di comunità. Piazza Generale Avitabile, situata nella frazione San Lazzaro di fronte alla parrocchia SS. Annunziata, si trasformerà in un vivace villaggio di prelibatezze gastronomiche e intrattenimento.

Il ricavato della Sagra sarà interamente devoluto in beneficenza per le attività e la ristrutturazione del Campetto Parrocchiale, un’iniziativa fondamentale per garantire ai bambini e ragazzi dell’oratorio un luogo sicuro dove praticare sport e socializzare.

Un Menù Pieno di Eccellenze Locali

Durante la serata, gli ospiti avranno l’opportunità di degustare un menù che celebra le eccellenze gastronomiche del territorio. Tra i piatti offerti ci sono i fusilli con salsa alla lardiata e scaglie di provolone del Monaco, preparati dallo chef stellato Vincenzo Guarino, e la famosa montanara fritta del pizzaiolo Raimondo De Crescenzo. Coloro che desiderano un dolce finale potranno assaporare il pasticciotto al limone di Villa Paradiso, prodotto dal maestro pasticciere Andrea Pansa. Non mancheranno anche anguria, vino e acqua, per un pasto che promette di essere indimenticabile.

Per rendere la serata ancora più speciale, la musica sarà un elemento centrale. Giovanni Fusco e Gerardo di Nola, con Bema e Pupatella del Popolo, allieteranno i partecipanti con le loro esibizioni dal vivo. La fusione di sapori e melodie creerà un’atmosfera coinvolgente, ideale per celebrare la comunità e la solidarietà.

La Sagra della Solidarietà non è solo un evento gastronomico, ma si inserisce in un più ampio programma di raccolta fondi. L’obiettivo è trasformare il Campetto Parrocchiale, un luogo fondamentale per l’aggregazione dei più giovani, in uno spazio moderno e funzionale, dove poter praticare sport in sicurezza. Grazie all’impegno della comunità e alla partecipazione attiva dei cittadini, questo sogno sta per diventare realtà.

Programma Religioso: Celebrazioni e Tradizione

Le celebrazioni religiose avranno inizio il 4 luglio, alle ore 18:00, con il Santo Rosario. Alle 18:30, si svolgerà la Santa Messa officiata dall’Arcivescovo Orazio Soricelli. La giornata culminerà in uno spettacolo musicale in chiesa, diretto dal sacerdote Don Elio Benedetto, in occasione del 35esimo anniversario del sacerdozio del parroco Luigi Avitabile.

Il 5 luglio, il programma si ripeterà con il Santo Rosario e la Santa Messa, sempre alle 18:00 e alle 18:30. A seguire, si terrà la tradizionale processione, specialmente significativa quest’anno poiché coinvolgerà i bambini che hanno ricevuto il Sacramento dell’Eucarestia per la prima volta. Questo momento rappresenta un’importante occasione di crescita spirituale, non solo per i fanciulli ma per tutta la comunità.

Attraverso la Sagra della Solidarietà, Agerola non solo celebra Santa Maria Goretti, ma rafforza anche i legami di comunità e solidarietà, mostrando quanto possa essere potente l’unione attorno a un obiettivo comune. Partecipando a questo evento, ogni cittadino avrà l’opportunità di contribuire attivamente al miglioramento della propria comunità e di condividere momenti di gioia e convivialità.

Per ulteriori informazioni sulla Sagra della Solidarietà e sulla programmazione religiosa, si invitano i partecipanti a seguire il sito ufficiale dell’Oratorio Giovanni Paolo II e la pagina della parrocchia SS. Annunziata.

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