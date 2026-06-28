28 Giugno 2026

Repubblica: “Napoli, De Bruyne convince Allegri: Lukaku resta in bilico dopo il Mondiale”

redazione 28 Giugno 2026
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Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku ritrovano il sorriso con la maglia del Belgio e rilanciano anche le proprie candidature in vista della prossima stagione. La larga vittoria contro la Nuova Zelanda ha restituito fiducia ai due campioni, protagonisti di una serata che potrebbe avere ripercussioni anche sul loro futuro con il Napoli.

Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, De Bruyne ha firmato una rete, mentre Lukaku ha realizzato un gol e servito un assist nel successo per 5-1 del Belgio, offrendo finalmente segnali incoraggianti dopo una stagione complicata e fortemente condizionata dagli infortuni.

Secondo Marco Azzi su Repubblica Napoli, entrambi erano stati individuati come uomini chiave per il Napoli anche in Champions League, ma i lunghi stop fisici ne hanno limitato pesantemente il rendimento. De Bruyne è riuscito a rientrare soltanto nel mese di marzo senza ritrovare la migliore condizione, mentre Lukaku ha disputato appena 64 minuti complessivi prima di concentrarsi esclusivamente sul Mondiale.

La prestazione contro la Nuova Zelanda rilancia però le ambizioni dei due belgi, chiamati ora a confermarsi anche nelle prossime gare della competizione iridata. Solo al termine del Mondiale il Napoli prenderà una decisione definitiva sul loro futuro.

Come evidenzia ancora Marco Azzi su Repubblica Napoli, Aurelio De Laurentiis aveva già lasciato intendere che ogni valutazione sarebbe stata rinviata all’estate, sottolineando come il club analizzerà attentamente le condizioni fisiche e mentali dei due calciatori prima di assumere una decisione definitiva.

Le riflessioni riguardano anche l’aspetto economico. De Bruyne percepisce uno degli ingaggi più elevati della rosa, mentre Lukaku rappresenta il giocatore con lo stipendio più pesante. La volontà della società di ridurre il monte ingaggi rende quindi difficile immaginare la permanenza di entrambi.

Tra i due, il centrocampista sembra oggi avere maggiori possibilità di restare. Come sottolinea Marco Azzi su Repubblica Napoli, Massimiliano Allegri considera De Bruyne una pedina fondamentale per il proprio progetto tecnico e vorrebbe costruire il nuovo Napoli attorno alla sua qualità ed esperienza.

Resta però da chiarire la posizione dello stesso calciatore. Prima dell’inizio del Mondiale, De Bruyne aveva chiesto un confronto diretto con la società, manifestando alcune perplessità sulla gestione tecnica della scorsa stagione e sul calcio espresso dalla squadra.

Più complicata appare invece la situazione di Romelu Lukaku. Pur godendo della stima di Allegri, che lo aveva già richiesto ai tempi della Juventus, l’attaccante belga dovrebbe confrontarsi con la presenza di Rasmus Hojlund, destinato a rappresentare il punto di riferimento offensivo del nuovo Napoli.

Come conclude Marco Azzi su Repubblica Napoli, una cessione di Lukaku resta oggi l’ipotesi più concreta, soprattutto se il buon rendimento al Mondiale dovesse riaccendere l’interesse di altri club. Per De Bruyne, invece, le prospettive sembrano più favorevoli: Allegri punta sulla sua permanenza e spera di rilanciarlo nella stagione del ritorno in Champions League.

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