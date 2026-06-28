Gazzetta dello Sport: “Napoli, rosa extralarge: Manna prepara le uscite per il nuovo ciclo di Allegri”

Il Napoli si prepara a vivere un’estate di cambiamenti, ma senza rivoluzioni. La priorità della società è consegnare a Massimiliano Allegri una rosa competitiva e più snella, capace di affrontare una stagione ricca di impegni tra campionato, Champions League e coppe. Per questo motivo il direttore sportivo Giovanni Manna dovrà lavorare soprattutto sul fronte delle uscite.

Come racconta Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli si presenta ai nastri di partenza con una rosa composta da ben 37 calciatori, un organico particolarmente ampio che dovrà inevitabilmente essere ridimensionato prima della chiusura del mercato estivo.

Secondo Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis ha già tracciato la linea: il club continuerà a investire per restare competitivo, ma sarà necessario alleggerire una struttura diventata ormai troppo numerosa. Sono previsti quattro o cinque nuovi acquisti, ma soltanto dopo aver completato diverse operazioni in uscita.

L’organico attuale comprende quattro portieri, undici difensori, undici centrocampisti e dodici attaccanti. Una situazione che impone inevitabilmente delle scelte, anche perché negli ultimi mesi il Napoli ha già investito circa 90 milioni di euro tra riscatti e operazioni di mercato.

Come evidenzia ancora Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, tra i nomi destinati a essere valutati con maggiore attenzione figura Vanja Milinkovic-Savic. Il portiere serbo potrebbe rappresentare una delle principali plusvalenze del mercato estivo qualora arrivassero offerte considerate adeguate dalla società.

Discorso analogo per Romelu Lukaku. L’attaccante belga, anche a causa dell’elevato ingaggio, resta tra i giocatori che potrebbero lasciare Castel Volturno se dovessero presentarsi opportunità soddisfacenti per tutte le parti coinvolte.

Nella lista dei possibili partenti rientrano anche Jens Cajuste, Jesper Lindstrom e Cyril Ngonge, ai quali potrebbero aggiungersi Giovane e Frank Anguissa. Il centrocampista camerunese continua infatti ad avere estimatori tra Turchia e Arabia Saudita e una sua eventuale cessione rappresenterebbe una possibilità concreta anche in virtù della situazione contrattuale.

Come sottolinea Antonio Giordano sulla Gazzetta dello Sport, dal primo luglio rientreranno inoltre tutti i calciatori attualmente in prestito, aumentando ulteriormente il numero degli elementi da gestire durante il ritiro estivo. Sarà quindi compito di Giovanni Manna individuare le soluzioni migliori per alleggerire la rosa senza compromettere la competitività del gruppo.

Massimiliano Allegri avrà così la possibilità di valutare personalmente molti giocatori prima di prendere decisioni definitive insieme alla società. Solo dopo questo lavoro di selezione il Napoli completerà gli ultimi innesti necessari per affrontare la nuova stagione.

La strategia è chiara: costruire una squadra forte ma più equilibrata dal punto di vista numerico ed economico. Il nuovo ciclo azzurro partirà anche dalla capacità di ottimizzare una rosa oggi extralarge, mantenendo alta la qualità e riducendo gli esuberi.