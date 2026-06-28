Corriere dello Sport: “Napoli, sprint per Gila e Khalaili: Manna accelera per chiudere il doppio colpo”

Il Napoli vuole imprimere un’accelerazione decisiva al mercato. Prima ancora che la sessione estiva entri nel vivo, la dirigenza azzurra punta a regalare a Massimiliano Allegri i primi due rinforzi per la difesa. Mario Gila e Anan Khalaili restano le priorità assolute per rinforzare il reparto arretrato e la corsia destra, con Giovanni Manna al lavoro per anticipare la concorrenza.

Come racconta Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, il Napoli si è mosso con largo anticipo sia con i giocatori sia con i rispettivi entourage, ottenendo il gradimento di entrambi. Ora resta da trovare l’intesa economica con Lazio e Union Saint-Gilloise per arrivare alla doppia fumata bianca.

Secondo Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Anan Khalaili continua a rappresentare il primo obiettivo per la fascia destra. L’esterno israeliano dell’Union Saint-Gilloise ha già dato il proprio assenso al trasferimento e ha raggiunto un accordo di massima con il Napoli per un contratto quinquennale.

La trattativa con il club belga resta però complessa. L’Union valuta il cartellino circa 25 milioni di euro, anche perché il Maccabi Haifa mantiene il 15% sulla futura rivendita del calciatore. Il Napoli continua a lavorare per ridurre la distanza economica, consapevole anche dell’interesse manifestato dall’Inter, che ha chiesto informazioni sul giocatore in vista di un eventuale sostituto di Denzel Dumfries.

Come evidenzia ancora Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, Khalaili viene considerato il profilo ideale per il nuovo corso di Allegri grazie alle sue caratteristiche. Esterno moderno, rapido, resistente e capace di coprire tutta la fascia, nell’ultima stagione ha realizzato sei reti complessive, tre delle quali in Champions League, mettendo inoltre a referto sei assist. Numeri che confermano la sua crescita e la sua capacità di incidere sia in fase offensiva sia in copertura.

Parallelamente prosegue anche la trattativa per Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio ha già espresso il proprio gradimento per il Napoli e avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il club azzurro, ma resta da trovare l’accordo definitivo tra le due società.

Come sottolinea Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, la Lazio è scesa rispetto alla richiesta iniziale di 30 milioni di euro, ma il Napoli continua a mantenere la propria linea, proponendo circa 15 milioni e valutando l’inserimento di una contropartita tecnica, come Lorenzo Lucca, profilo particolarmente apprezzato da Gennaro Gattuso.

Anche in questo caso pesa una clausola economica. Il Real Madrid conserva infatti il 50% sull’eventuale futura rivendita di Gila, motivo per cui il presidente Claudio Lotito continua a difendere una valutazione elevata del difensore. Tuttavia la situazione contrattuale dello spagnolo, in scadenza nel 2027, potrebbe progressivamente favorire il Napoli.

Sul centrale catalano resta viva anche la concorrenza di altri club. L’Atalanta continua a seguirlo con attenzione, così come il Brighton, già interessato nella scorsa stagione. Nonostante ciò, il Napoli resta fiducioso grazie alla volontà del calciatore di vestire la maglia azzurra.

Come conclude Fabio Tarantino sul Corriere dello Sport, l’obiettivo della società è chiudere entrambe le operazioni nel minor tempo possibile, consegnando ad Allegri due rinforzi già pronti per l’inizio del ritiro estivo. Anche piccoli segnali, come il recente “like” di Alisson alle foto delle vacanze di Gila sui social, alimentano l’entusiasmo di un ambiente che aspetta le prime ufficialità del nuovo corso.