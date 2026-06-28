Emergenza caldo a Napoli: interventi urgenti per proteggere i cittadini dalle ondate di calore.

Piano Caldo 2026 a Napoli: iniziative per affrontare il caldo estivo

Il Piano Caldo 2026 è stato recentemente attivato dal Comune di Napoli, grazie all’iniziativa dell’Assessorato al Welfare, con l’obiettivo di mitigare gli effetti delle ondate di calore, in particolare per le fasce più vulnerabili della popolazione. Questo piano si propone di supportare anziani, persone con patologie preesistenti e individui in condizioni di marginalità, che spesso soffrono maggiormente durante i mesi estivi.

Interventi pensati per i cittadini fragili

Il Piano Caldo 2026 prevede un insieme di interventi sociali e di emergenza, frutto del lavoro del Servizio Programmazione Sociale ed Emergenze Sociali. Questi sforzi si concentrano sulla riduzione delle conseguenze negative causate dal caldo intenso e dall’isolamento sociale, problematiche che si accentuano nella stagione estiva. L’iniziativa mira a garantire assistenza a chi, in particolar modo, è più a rischio a causa di condizioni di salute particolari o di isolamento.

Per coloro che possono essere colpiti dalle alte temperature, è attiva la Centrale Operativa Sociale, raggiungibile telefonicamente al numero 081/5627027. Questo servizio fornisce un monitoraggio telefonico costante, adattato in base ai bollettini di allerta della Protezione Civile, con la possibilità di attivare il servizio di Telesoccorso durante l’estate. Gli operatori, formati e dedicati, offrono sostegno attraverso attività di compagnia, accompagnamento e assistenza nella gestione delle pratiche quotidiane.

La Centrale Operativa Sociale è disponibile dal lunedì al venerdì dalle 16:00 fino alle 08:00 del mattino seguente, garantendo un servizio attivo anche nei fine settimana e durante le festività.

In aggiunta, il piano punta a rafforzare i servizi diurni e di strada, fondamentali per offrire riparo e assistenza immediata a persone senza una casa. La Centrale Operativa Senza Dimora funziona tutti i giorni dalle 8:00 alle 20:00, al numero 081.18916811, ed è attiva anche tramite segnalazioni via email all’indirizzo centralesenzadimora@gmail.com.

Visite e distribuzione di beni essenziali

Per garantire un supporto capillare e tempestivo, cinque équipe mobili saranno operative per 12 ore al giorno, dalle 8:00 alle 21:00, per distribuire beni di prima necessità, come acqua, berretti, kit igienici e indumenti freschi. Questi gruppi non solo si occuperanno della distribuzione di materiali utili, ma anche di fornire ascolto, supporto psicologico e direzione verso i servizi socio-sanitari disponibili sul territorio.

Per quanto riguarda i centri diurni, i loro orari sono stati adattati per assicurare accoglienza e protezione nelle fasce orarie più calde della giornata. Il Centro di Prima Accoglienza (CPA), tra le strutture coinvolte, ha anticipato l’ingresso degli ospiti alle 14:30, permettendo così una maggiore disponibilità di servizi nelle ore critiche.

Un approccio integrato e coinvolgente

Il Piano Caldo 2026 si basa su un approccio che coinvolge diverse istituzioni e associazioni sul territorio, rendendo la comunità parte attiva della risposta alle emergenze climatiche. Diverse collaborazioni con enti locali, volontariato e istituzioni sanitarie sono previste, per garantire una risposta coordinata e tempestiva alle necessità della popolazione vulnerabile.

Le stazioni di monitoraggio del clima e i servizi di emergenza sociale sono elementi chiave nell’attuazione del Piano Caldo, poiché permettono di avere un quadro chiaro della situazione e di intervenire in modo efficace nel momento del bisogno. I cittadini sono invitati a fare riferimento ai numeri indicati per ricevere supporto o per segnalare situazioni di disagio, contribuendo così a creare una rete di aiuto collettivo.

Per maggiori informazioni su come accedere ai vari servizi offerti dal Piano Caldo 2026, è possibile consultare il sito ufficiale del Comune di Napoli e i canali di comunicazione dedicati.

Fonti ufficiali: [Comune di Napoli](https://www.comune.napoli.it), [Protezione Civile](https://www.protezionecivile.gov.it).

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