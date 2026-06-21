Repubblica: “Napoli, arriva Gila per Max Allegri”

L’attesa è ormai agli sgoccioli. Massimiliano Allegri è pronto a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli e l’annuncio potrebbe arrivare già nei primi giorni della prossima settimana, una volta definita la risoluzione contrattuale con il Milan.

Secondo quanto riportato da Repubblica Napoli, i contatti tra i legali dell’allenatore livornese e il club rossonero proseguono senza sosta e restano da limare soltanto gli ultimi dettagli prima della separazione definitiva. Successivamente Allegri potrà firmare il contratto triennale che lo legherà al Napoli fino al 2029.

Il rientro in Italia del presidente Aurelio De Laurentiis, attualmente negli Stati Uniti per seguire il Mondiale, potrebbe coincidere con l’accelerazione decisiva dell’operazione. Come evidenzia Repubblica Napoli, il patron azzurro assisterà questa sera a Belgio-Iran prima di fare ritorno in Italia per dare il via ufficiale alla nuova era tecnica.

Presentazione in alta quota

Per il nuovo allenatore il Napoli starebbe preparando una presentazione diversa rispetto al passato. Dopo gli eventi organizzati per Garcia a Capodimonte e per Conte a Palazzo Reale, l’idea sarebbe quella di accogliere Allegri direttamente durante il ritiro di Dimaro-Folgarida.

Secondo Repubblica Napoli, prende quota l’ipotesi di una conferenza stampa organizzata in montagna, nella suggestiva cornice della Val di Sole, per inaugurare il nuovo ciclo tecnico voluto da De Laurentiis.

Gila resta la priorità

Sul fronte mercato il primo obiettivo individuato per soddisfare le richieste di Allegri continua a essere Mario Gila. Il difensore spagnolo della Lazio è considerato il profilo ideale per rinforzare il reparto arretrato grazie alla sua velocità, alle capacità di lettura difensiva e alla duttilità tattica.

Come sottolinea Repubblica Napoli, il centrale biancoceleste avrebbe già manifestato la volontà di lasciare Roma e avrebbe raggiunto un’intesa di massima con il Napoli per un contratto quinquennale con ingaggio sensibilmente superiore a quello attuale.

La Lazio abbassa le richieste

Dopo una prima fase caratterizzata da una chiusura totale, la Lazio avrebbe iniziato a mostrare segnali di apertura. Dall’iniziale valutazione di 30 milioni di euro, il club di Claudio Lotito sarebbe ora disposto a trattare su basi economiche inferiori.

Repubblica Napoli riferisce che la richiesta biancoceleste sarebbe scesa intorno ai 20 milioni di euro, avvicinandosi così ai 15 milioni messi sul tavolo dal Napoli.

Lucca possibile chiave dell’affare

Per colmare la distanza economica si continua a ragionare sull’inserimento di una contropartita tecnica. Rafa Marin piace a Gattuso, ma il Napoli considera il difensore spagnolo un elemento importante per il futuro e non vorrebbe privarsene.

Più percorribile potrebbe essere invece la pista che porta a Lorenzo Lucca. L’attaccante, tornato dal prestito al Nottingham Forest, non verrebbe ceduto a titolo definitivo, considerando l’investimento da 35 milioni effettuato dal Napoli, ma potrebbe essere inserito nell’operazione con la formula del prestito.

Secondo Repubblica Napoli, il centravanti valuterebbe positivamente l’opportunità di trasferirsi alla Lazio per trovare maggiore continuità e rilanciarsi da protagonista.

La trattativa resta aperta e potrebbe entrare nel vivo già nei prossimi giorni. Nel frattempo il Napoli si prepara ad accogliere ufficialmente Allegri e a consegnargli il primo rinforzo della nuova stagione.