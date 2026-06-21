Corriere dello Sport: “Gila-Napoli, il gelo si scioglie: la Lazio apre alla trattativa e la distanza si riduce”

La trattativa per Mario Gila entra in una fase nuova. Dopo settimane di posizioni rigide e richieste considerate eccessive dal Napoli, iniziano ad arrivare segnali di apertura da parte della Lazio. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il muro costruito inizialmente dal club biancoceleste attorno al difensore spagnolo non appare più invalicabile e nelle ultime ore si sarebbero registrati importanti passi avanti.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la richiesta iniziale di 30 milioni di euro avanzata da Claudio Lotito per il cartellino di Gila starebbe progressivamente lasciando spazio a valutazioni più realistiche e vicine alle possibilità del Napoli. Una svolta che potrebbe favorire l’avvio di una vera trattativa tra le due società.

Al momento non esiste ancora un negoziato diretto tra Napoli e Lazio, ma un ruolo fondamentale continua a essere svolto da Alejandro Camaño. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’agente del difensore sta lavorando per avvicinare le parti e favorire una soluzione che possa soddisfare tutti gli interessi coinvolti.

Il primo elemento che spinge verso una possibile apertura riguarda la situazione contrattuale del giocatore. Gila ha già comunicato alla Lazio la volontà di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2027 e continua a considerare il Napoli come destinazione prioritaria. Il rischio per il club biancoceleste è quello di ritrovarsi tra pochi mesi con un giocatore libero di accordarsi altrove senza alcun ritorno economico.

Un altro fattore importante riguarda le esigenze finanziarie della Lazio. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport ricorda che la società è chiamata a operare sul mercato mantenendo il saldo tra entrate e uscite e una cessione importante potrebbe rappresentare una risorsa fondamentale per costruire la nuova squadra di Gennaro Gattuso.

Resta però un ostacolo significativo: il 50% della futura rivendita spettante al Real Madrid. Quando la Lazio acquistò Gila nel 2022 per circa 6 milioni di euro, il club spagnolo si riservò infatti metà dell’incasso derivante da una successiva cessione. Una clausola che continua a influenzare le richieste economiche di Lotito.

Come sottolinea ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, proprio per questo motivo la Lazio punta a massimizzare l’incasso. Tuttavia, la consapevolezza che il giocatore possa liberarsi a parametro zero nel gennaio 2027 sta spingendo il club romano a rivedere gradualmente le proprie pretese.

Sul tavolo resta anche l’ipotesi di inserire una contropartita tecnica. Gattuso apprezza diversi profili presenti nella rosa azzurra, tra cui Rafa Marin, Beukema e Lucca. Tuttavia, il Napoli considera il difensore spagnolo un elemento importante per il futuro, non intende privarsi dell’olandese e valuta con attenzione anche la posizione dell’attaccante acquistato appena un anno fa per circa 35 milioni di euro.

La strada resta complessa, ma il clima sembra cambiato. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come la sensazione sia quella di un progressivo avvicinamento tra le parti. Intanto Gila, in vacanza alle Hawaii, continua ad aspettare sviluppi con la convinzione che il Napoli possa rappresentare il prossimo capitolo della sua carriera.