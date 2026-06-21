Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri verso la presentazione a Dimaro: il nuovo ciclo nascerà tra le Dolomiti”

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Manca ancora l’ultimo passaggio legato alla risoluzione del contratto con il Milan, ma il conto alla rovescia è ormai iniziato e la prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per completare tutte le formalità. Intanto il club azzurro sta già lavorando ai dettagli della presentazione del tecnico che guiderà la squadra nella stagione del Centenario.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’idea della società è quella di presentare Allegri direttamente a Dimaro Folgarida, sede del tradizionale ritiro estivo in programma dal 17 al 27 luglio. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche una location particolarmente suggestiva: una tipica malga immersa tra le Dolomiti, uno degli scenari più caratteristici del Trentino.

Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il progetto è quello di inaugurare il nuovo ciclo tecnico in un contesto simbolico e fortemente legato alla storia recente del Napoli. Sarà infatti il quindicesimo anno consecutivo di preparazione estiva a Dimaro, luogo ormai diventato una seconda casa per il club azzurro.

L’ufficializzazione di Allegri resta però subordinata alla definizione del rapporto con il Milan. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come nelle ultime settimane siano stati registrati importanti passi avanti nella trattativa per la risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico ai rossoneri fino al 2027.

Segnali concreti arrivano anche dai movimenti dello staff che accompagnerà Allegri nella nuova avventura. Tra questi spicca il saluto ufficiale al Milan pubblicato da Claudio Filippi, storico preparatore dei portieri e figura di fiducia dell’allenatore livornese, destinato a far parte del nuovo staff tecnico azzurro.

Nel frattempo il Napoli continua a programmare il futuro insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. Come racconta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’obiettivo della società è consegnare ad Allegri una rosa competitiva su tutti i fronti. Campionato, Coppa Italia e Champions League rappresentano i principali obiettivi di una stagione che si annuncia particolarmente importante.

La volontà del club è quella di migliorare il percorso europeo delle ultime stagioni senza rinunciare ad essere protagonista anche nelle competizioni nazionali. Un’ambizione che si inserisce perfettamente nel contesto delle celebrazioni per i cento anni di storia della società.

Anche Aurelio De Laurentiis si prepara a rientrare dagli Stati Uniti per seguire da vicino le ultime fasi della nascita del nuovo progetto. Prima del ritorno in Italia, però, il presidente assisterà ancora a Belgio-Iran, osservando dal vivo Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku impegnati al Mondiale.

Nel frattempo Allegri continua a godersi gli ultimi giorni di vacanza tra Toscana e Sardegna. Ma l’attesa sta per finire. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, tra meno di un mese il tecnico inizierà ufficialmente la sua avventura azzurra, con le Dolomiti pronte a fare da sfondo alla nascita del Napoli del Centenario.