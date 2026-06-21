21 Giugno 2026

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri verso la presentazione a Dimaro: il nuovo ciclo nascerà tra le Dolomiti”

redazione 21 Giugno 2026

Massimiliano Allegri è sempre più vicino a diventare ufficialmente il nuovo allenatore del Napoli. Manca ancora l’ultimo passaggio legato alla risoluzione del contratto con il Milan, ma il conto alla rovescia è ormai iniziato e la prossima settimana potrebbe rivelarsi decisiva per completare tutte le formalità. Intanto il club azzurro sta già lavorando ai dettagli della presentazione del tecnico che guiderà la squadra nella stagione del Centenario.

Secondo Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’idea della società è quella di presentare Allegri direttamente a Dimaro Folgarida, sede del tradizionale ritiro estivo in programma dal 17 al 27 luglio. Tra le ipotesi prese in considerazione c’è anche una location particolarmente suggestiva: una tipica malga immersa tra le Dolomiti, uno degli scenari più caratteristici del Trentino.

Come sottolinea Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il progetto è quello di inaugurare il nuovo ciclo tecnico in un contesto simbolico e fortemente legato alla storia recente del Napoli. Sarà infatti il quindicesimo anno consecutivo di preparazione estiva a Dimaro, luogo ormai diventato una seconda casa per il club azzurro.

L’ufficializzazione di Allegri resta però subordinata alla definizione del rapporto con il Milan. Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport evidenzia come nelle ultime settimane siano stati registrati importanti passi avanti nella trattativa per la risoluzione del contratto che lega ancora il tecnico ai rossoneri fino al 2027.

Segnali concreti arrivano anche dai movimenti dello staff che accompagnerà Allegri nella nuova avventura. Tra questi spicca il saluto ufficiale al Milan pubblicato da Claudio Filippi, storico preparatore dei portieri e figura di fiducia dell’allenatore livornese, destinato a far parte del nuovo staff tecnico azzurro.

Nel frattempo il Napoli continua a programmare il futuro insieme al direttore sportivo Giovanni Manna. Come racconta ancora Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, l’obiettivo della società è consegnare ad Allegri una rosa competitiva su tutti i fronti. Campionato, Coppa Italia e Champions League rappresentano i principali obiettivi di una stagione che si annuncia particolarmente importante.

La volontà del club è quella di migliorare il percorso europeo delle ultime stagioni senza rinunciare ad essere protagonista anche nelle competizioni nazionali. Un’ambizione che si inserisce perfettamente nel contesto delle celebrazioni per i cento anni di storia della società.

Anche Aurelio De Laurentiis si prepara a rientrare dagli Stati Uniti per seguire da vicino le ultime fasi della nascita del nuovo progetto. Prima del ritorno in Italia, però, il presidente assisterà ancora a Belgio-Iran, osservando dal vivo Kevin De Bruyne e Romelu Lukaku impegnati al Mondiale.

Nel frattempo Allegri continua a godersi gli ultimi giorni di vacanza tra Toscana e Sardegna. Ma l’attesa sta per finire. Come evidenzia Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, tra meno di un mese il tecnico inizierà ufficialmente la sua avventura azzurra, con le Dolomiti pronte a fare da sfondo alla nascita del Napoli del Centenario.

Altro

da5aeabb4b

Corriere dello Sport: “Porta Napoli, Meret risale nelle gerarchie: Milinkovic-Savic può partire”

redazione 20 Giugno 2026
Max-Allegri-whisper.jpg

Corriere dello Sport: “Buongiorno, l’anno della consacrazione: Allegri punta su di lui per guidare la difesa del Napoli”

redazione 19 Giugno 2026
Romelu-Lukaku-Napoli-warm-up.jpg

Corriere dello Sport: “Lukaku rilancia il suo futuro: Allegri osserva, il Napoli riflette”

redazione 18 Giugno 2026
c2cac0b0fd

Corriere dello Sport: “Napoli-McTominay, rinnovo fino al 2030 più vicino: resta da colmare l’ultima distanza”

redazione 17 Giugno 2026
444f0e4ecf

Corriere dello Sport: “Napoli-Gila, il difensore vuole gli azzurri: Lotito resiste, ma la trattativa entra nel vivo”

redazione 16 Giugno 2026
31f0f90736

Corriere dello Sport: “Allegri-Napoli, conto alla rovescia per l’annuncio: il tecnico attende solo la risoluzione con il Milan”

redazione 15 Giugno 2026
cfad083f1c

Corriere dello Sport: “Napoli, corsa alla fascia destra: Khalaili in pole, ma restano vive le piste Dodo e Norton-Cuffy”

redazione 14 Giugno 2026
13ef52e358

Corriere dello Sport: “Napoli, Lobotka resta il faro. Allegri lo vede come il suo Modric”

redazione 13 Giugno 2026
Max-Allegri-hmm.jpg

Corriere dello Sport: “Napoli, Hojlund guida l’attacco: Allegri valuterà Lukaku, Lucca e Giovane”

redazione 12 Giugno 2026
719921619c

Corriere dello Sport: “Vergara, il futuro è azzurro: Allegri punta sulla consacrazione del talento di Frattamaggiore”

redazione 11 Giugno 2026
f3cd4962c4

Corriere dello Sport: “Napoli, accordo con Khalaili: Manna accelera per il vice Di Lorenzo”

redazione 10 Giugno 2026
b0b4192cd9

Corriere dello Sport: “Napoli, De Bruyne riparte dal Mondiale: Allegri aspetta il ritorno del fuoriclasse belga”

redazione 9 Giugno 2026

Ultimissime

Corriere dello Sport: “Napoli, Allegri verso la presentazione a Dimaro: il nuovo ciclo nascerà tra le Dolomiti”

redazione 21 Giugno 2026
Donald-Trump-e-Giorgia-Meloni-insieme-al-vertice-G7-di-Evian-1.jpeg

Trump critica Meloni: “Mi ha implorato per una foto. Mi ha fatto pena.”

Anna Gaia Cavallo 21 Giugno 2026
news430964.jpg

Aggressione al titolare del pub: arrestato l’aggressore di Emanuele Fiocco.

Anna Gaia Cavallo 21 Giugno 2026
GettyImages-2256863991-scaled.jpg

Tim Henman commenta le possibilità di Emma Raducanu di vincere un altro titolo del Grande Slam.

redazione 21 Giugno 2026
liverpool-v-manchester-united-pr-1.jpg

Amorim sceglie il nuovo attaccante del Milan per la stagione 2026-27.

redazione 21 Giugno 2026
@media(max-width:640px){ #gfp-sticky-footer .gfp-sf-google-text{display:none;} #gfp-sticky-footer .gfp-fmt-input{width:130px!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-desktop{display:none!important;} #gfp-sticky-footer .gfp-sf-ia-mobile{display:inline!important;} }