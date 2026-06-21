Trump critica Meloni: “Mi ha implorato per una foto. Mi ha fatto pena.”

Trump Attacca Again Meloni dopo il G7 di Evian

Nonostante i sorrisi e i saluti cordiali durante il G7 di Evian, il presidente americano Donald Trump non perde l’occasione di attaccare la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Al termine del summit, e in seguito a un Consiglio Europeo che ha deluso le aspettative americane, soprattutto riguardo agli armamenti, Trump si lascia andare a dichiarazioni infelici. In un’intervista esclusiva per la trasmissione L’aria che tira su La7, sostiene: «Probabilmente è contenta che io le abbia parlato» e aggiunge sarcasticamente: «Mi ha implorato di fare una foto con lei, mi ha fatto pena».

Tali affermazioni contrastano nettamente con quanto er stato dichiarato dalla stessa Meloni durante la conferenza stampa al termine del G7. La premier italiana ha descritto il rapporto con Trump come «immutato» e ha enfatizzato che non era stata necessaria alcuna forma di chiarimento fra di loro: «Io e Donald abbiamo un carattere abbastanza forte. Siamo due persone che difendono con determinazione il loro interesse nazionale. Non c’è bisogno di chiarirci quando non siamo d’accordo su qualcosa».

Le Reazioni della Politica Italiana alle Parole di Trump

Le dichiarazioni di Trump non sono rimaste senza risposta nel panorama politico italiano. Politici di differenti schieramenti hanno espresso il loro disappunto nei confronti del presidente americano. Carlo Calenda ha commentato su X: «Trump è un mentitore seriale nonché un bullo da operetta. Personalmente non credo affatto che Giorgia Meloni abbia implorato alcunché. In ogni caso, questi insulti vanno respinti in quanto ledono l’onore della Nazione». Anche il senatore del Partito Democratico, Filippo Sensi, ha offerto la sua solidarietà a Meloni, giudicando le parole di Trump come «inqualificabili».

Non è la prima volta che i rapporti tra Trump e Meloni suscitano polemiche. In passato, entrambi hanno mostrato una certa affinità nel sostenere posizioni conservatrici su vari temi, ma le recenti dichiarazioni di Trump hanno minato questa apparente armonia. Infatti, il presidente americano ha anche colto l’occasione per criticare le politiche europee tanto in ambito energetico quanto in quello migratorio. «Gli europei hanno sbagliato tutto sull’energia e hanno sbagliato tutto sull’immigrazione; se non risolvono questi problemi l’Europa non sarà mai più la stessa», ha affermato Trump, evidenziando ancora una volta il suo approccio critico verso l’Europa.

Durante la stessa intervista, Trump ha parlato anche della situazione in Ucraina, sebbene sia sembrato prendere le distanze dalla questione. Rivolgendosi al corrispondente dalla Casa Bianca, Daniele Compatangelo, ha dichiarato: «Non sono coinvolto in questa questione. Noi vogliamo soltanto la pace», ma poi ha rapidamente cambiato argomento, tornando al suo incontro con Meloni.

Le tensioni tra le due figure politiche pongono seri interrogativi sul futuro delle relazioni diplomatiche tra Italia e Stati Uniti, specialmente in un contesto internazionale così delicato. Mentre Trump sembra usare la retorica per guadagnare consensi interni, Meloni si trova a dover gestire non solo le critiche esterne, ma anche il malcontento all’interno delle sue stesse linee politiche.

Il comportamento di Trump nei confronti di Meloni mette in luce un problema più ampio: la mancanza di un dialogo costruttivo e aperto. Le insidie di una diplomazia caratterizzata da battute e attacchi personali possono mettere a rischio relazioni che, sebbene complicate, sono fondamentali per la stabilità regionale e globale.

Con le crescenti tensioni legate agli armamenti, alla sicurezza e al rispetto delle questioni internazionali vitali, le parole di Trump sembrano rappresentare un approccio sempre più isolazionista, in netto contrasto con le esigenze di cooperazione che molti leader europei stanno cercando di promuovere.

Le reazioni a livello politico dimostrano quanto sia delicato il tema e quanto sia importante mantenere un equilibrio tra le politiche nazionali e diplomatiche. La premier Meloni ha difficoltà a rispondere a provocazioni del genere senza compromettere il suo ruolo internazionale.

In sera di eventi caratterizzati da tensioni e fraintendimenti, è essenziale rimanere vigili e continuare a promuovere un dialogo costruttivo, anche quando le dichiarazioni pubbliche sembrano contraddire le aspirazioni di collaborazione.

Fonti ufficiali: Repubblica, Corriere della Sera, ANSA.

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