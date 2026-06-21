Gazzetta dello Sport: “Un gigante per Max. Sorloth entra nel mirino del Napoli”

Il Napoli lavora per ridisegnare il proprio attacco in vista della nuova stagione e tra le priorità di Giovanni Manna c’è l’individuazione di un centravanti capace di garantire qualità, esperienza e profondità alla rosa di Massimiliano Allegri. Come racconta Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il nome che sta guadagnando posizioni nelle strategie azzurre è quello di Alexander Sorloth, attaccante norvegese dell’Atletico Madrid.

Secondo Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli è alla ricerca di un profilo che possa rappresentare molto più di una semplice alternativa a Rasmus Hojlund. L’obiettivo è aggiungere un giocatore pronto a competere per una maglia da titolare e in grado di offrire soluzioni differenti all’interno del reparto offensivo.

La candidatura di Sorloth nasce anche dalle riflessioni sul futuro di Romelu Lukaku. Come evidenzia Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il pesante ingaggio del centravanti belga e la necessità del club di alleggerire il monte stipendi rendono sempre meno probabile una permanenza dell’attaccante nella rosa azzurra. Nonostante le dichiarazioni d’affetto verso Napoli, la sensazione è che le strade possano separarsi al termine dell’estate.

In quest’ottica il Napoli si è già mosso per raccogliere informazioni su Sorloth. Il centravanti dell’Atletico Madrid piace a diverse società europee e anche la Juventus avrebbe manifestato interesse. Proprio per questo motivo il club partenopeo vorrebbe costruirsi una posizione privilegiata per evitare possibili aste di mercato.

Parallelamente resta aperto il capitolo Lorenzo Lucca. L’attaccante, appena riscattato dall’Udinese, verrà valutato durante il ritiro estivo, ma il suo futuro appare tutt’altro che definito. Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport sottolinea come il centravanti continui ad avere estimatori sia in Serie A sia all’estero. Tra le squadre interessate figura anche la Lazio, che potrebbe inserirlo nei discorsi relativi alla trattativa per Mario Gila.

L’esperienza di Lucca in azzurro non ha rispettato le aspettative e il prestito al Nottingham Forest non ha prodotto la svolta sperata. Nonostante ciò, il centravanti conserva mercato grazie alle sue caratteristiche fisiche e al potenziale ancora inesplorato.

Per il Napoli, però, il profilo ideale resta Sorloth. L’attaccante norvegese rappresenta una soluzione particolarmente apprezzata per la sua versatilità tattica. Può agire come centravanti di riferimento ma anche accanto a un’altra punta, come accade spesso nella nazionale norvegese al fianco di Haaland.

I numeri confermano il valore del giocatore: nelle ultime due stagioni con l’Atletico Madrid ha totalizzato 44 reti in 107 presenze, dimostrando grande efficacia realizzativa e capacità di incidere anche a gara in corso.

Come ribadisce Vincenzo D’Angelo sulla Gazzetta dello Sport, il Napoli è pronto ad accelerare non appena verranno definite alcune uscite nel reparto offensivo. Solo allora Manna potrà concentrare tutte le energie sul colpo richiesto da Allegri per completare un attacco che punta a restare protagonista nella corsa allo scudetto e nelle competizioni europee.