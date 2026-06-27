Rapina in gioielleria: ferito un 19enne, panico al centro commerciale.

Rapina Violenta al Centro Commerciale “Il Molino” di Sant’Antimo

Pomeriggio di terrore e caos al centro commerciale “Il Molino” di Sant’Antimo. Un commando di almeno quattro rapinatori, travisati con cappucci, ha fatto irruzione nella galleria commerciale, scatenando il panico tra i clienti presenti. La loro meta prediletta era la gioielleria “Biondino”, conosciuta tra i residenti per i suoi preziosi articoli.

Una volta all’interno del negozio, i malviventi hanno affrontato i due dipendenti presenti, minacciandoli con una pistola. Non si sono limitati a intimidire, ma hanno anche iniziato a infrangere le vetrine espositive con brutale determinazione, cercando di arraffare quanti più gioielli possibile. L’atmosfera era carica di tensione, con i clienti che cercavano riparo, temendo per la propria vita.

Il giovane dipendente, un diciannovenne figlio del titolare della gioielleria, ha cercato di difendere la propria attività e ha tentato una reazione coraggiosa. La sua azione ha innescato un evento tragico: uno dei rapinatori ha sparato, colpendo il ragazzo alla gamba. Questo gesto ha reso evidente la drammaticità della situazione e il rischio mortale al quale erano esposti i presenti.

Fuga e Indagini: Il Bottino e il Soccorso

Dopo aver arraffato il bottino, illimitato in valore e numero, i rapinatori sono fuggiti lungo la galleria del centro commerciale, scappando a bordo di un SUV. La loro rapida fuga ha lasciato solo caos e preoccupazione tra i presenti.

Il giovane ferito è stato immediatamente soccorso e trasportato all’ospedale “San Giuliano” di Giugliano in Campania. Secondo le prime informazioni mediche, fortunatamente il ragazzo non sarebbe in pericolo di vita. La reazione tempestiva dei sanitari ha potuto contribuire a evitare conseguenze più gravi per il giovane.

I Carabinieri sono giunti sul posto pochi attimi dopo, avviando così un’indagine in loco. Hanno effettuato rilievi scientifici e un sopralluogo all’interno della gioielleria, cercando indizi che potessero rivelare l’identità dei delinquenti. Gli agenti hanno iniziato a raccogliere le testimonianze dei testimoni oculari, mentre le telecamere di sorveglianza del centro commerciale hanno rappresentato una fonte cruciale per le indagini.

Dettagli sulla Rapina e ulteriori Sviluppi

Il valore dei gioielli sottratti è ancora in fase di quantificazione, ma sembra essere piuttosto ingente. Un dettaglio interessante è che, durante la loro fuga affrettata, i rapinatori hanno perso diversi preziosi lungo il percorso. I gioielli caduti sono stati prontamente recuperati e sequestrati dai Carabinieri, offrendo un ulteriore elemento utile per le indagini.

Le indagini proseguono senza sosta. I Carabinieri stanno esaminando le registrazioni delle telecamere di videosorveglianza, sia all’interno del centro commerciale che nelle aree circostanti. Questo elemento è fondamentale per ricostruire l’esatta dinamica della rapina e per identificare eventuali veicoli utilizzati per la fuga.

In aggiunta, l’analisi scientifica di eventuali tracce lasciate dai rapinatori, sia sul luogo del crimine che sugli oggetti lasciati indietro, potrebbe rivelarsi determinante nel procedimento investigativo. Le forze dell’ordine stanno collaborando con esperti per aumentare le possibilità di identificare i colpevoli e per garantire che un atto di violenza così scioccante non rimanga impunito.

Fonti ufficiali, come le forze dell’ordine, stanno mantenendo la massima trasparenza, invitando chiunque abbia informazioni utili a contattare la polizia. La comunità di Sant’Antimo è scossa da questo episodio, ma rimane unita nella speranza che giustizia venga fatta. Questo evento ricorda a tutti l’importanza della sicurezza pubblica e della necessità di vigilanza nei luoghi affollati.

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