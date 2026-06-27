27 Giugno 2026

Offerta da 34 milioni per Ahanor, giovane talento italiano di Atalanta, attira l’attenzione europea.

redazione 27 Giugno 2026
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Brighton Presenta Offerta per Honest Ahanor

BERGAMO, ITALIA – 02 MAGGIO: Honest Ahanor dell’Atalanta BC in azione contro Vitinha del Genoa FC durante la partita di Serie A tra Atalanta BC e Genoa CFC allo Gewiss Stadium il 02 maggio 2026 a Bergamo, Italia. (Foto di Mattia Ozbot/Getty Images)

Negli ultimi giorni, i rapporti provenienti dal Regno Unito hanno rivelato che il Brighton & Hove Albion ha presentato un’offerta di circa €34 milioni (£30 milioni) per il giovane difensore italiano e dell’Atalanta, Honest Ahanor. Questo arrivo tempestivo giunge solo un anno dopo che il talento ha lasciato il Genoa per unirsi a La Dea.

Secondo notizie di esperti di trasferimenti come Ben Jacobs e Alex Crook, il club della Premier League ha formalmente presentato la propria offerta. Se accettata, l’operazione rappresenterebbe un utile immediato per l’Atalanta, che ha investito €20 milioni per portare Ahanor a Bergamo l’estate scorsa. Quella transazione ha fatto di lui il secondo difensore italiano diciassettenne più costoso di sempre.

La Crescita e il Potenziale di Ahanor

Ora diciottenne, Honest Ahanor vanta già 41 presenze competitive nel calcio professionistico, comprese nove partite in Champions League. La sua crescente fama ha iniziato a suscitare l’interesse di club al di fuori della Serie A. Recentemente, è stato convocato per la nazionale italiana, attirando l’attenzione non solo per le sue capacità difensive, ma anche per la sua versatilità sul campo.

Ahanor ha debuttato con la maglia azzurra durante l’interim di Silvio Baldini, che ha schierato una formazione composta quasi interamente da giocatori U21 per due amichevoli internazionali contro Lussemburgo e Grecia all’inizio di questo mese. Queste esperienze hanno ulteriormente messo in evidenza il potenziale del giovane difensore, rendendolo un obiettivo ambito per diverse società europee.

Durante la sua stagione con l’Atalanta, Ahanor ha dimostrato di essere un giocatore resiliente e strategico, evidenziato dalla sua prestazione nella Coppa Italia contro i rivali della Juventus il 5 febbraio 2026. In quella partita disputata al New Balance Arena di Bergamo, il difensore ha sfidato il talento di Francisco Conceicao, mostrando capacità di gestione del gioco e leadership difensiva.

Situazione Finanziaria dell’Atalanta

Nonostante l’interesse del Brighton, non è certo se l’offerta di €34 milioni sarà sufficiente per convincere l’Atalanta a cedere Ahanor. Il club bergamasco si trova in una posizione finanziaria solida e non è sotto pressione per vendere altri giocatori, avendo già garantito €105 milioni dalle imminenti cessioni di Marco Palestra e Ederson a Chelsea e Manchester United.

Questa situazione mette l’Atalanta in una posizione di forza nelle trattative, permettendole di decide con calma il futuro di Ahanor e di valutare se sia il caso di accettare l’offerta. La società ha sempre messo il focus sullo sviluppo dei giovani talenti, e Ahanor non è un’eccezione a questa strategia. La sua crescita continuerà a essere monitorata con attenzione, sia dallo staff tecnico dell’Atalanta che dal resto dell’Europa.

Con i reinvestimenti previsti e le cessioni già avvenute, l’Atalanta sta dimostrando di avere una gestione lungimirante dal punto di vista finanziario e tecnico. Le future decisioni sul mercato potrebbero cambiare nuovamente le sortite della squadra, ma per ora, il futuro di Ahanor rimane avvolto nel mistero, pronti a svilupparsi nei prossimi giorni.

In questo contesto, è importante seguire da vicino l’evolversi della situazione. Le scelte che il Brighton e l’Atalanta faranno avranno non solo un impatto sulle rispettive squadre, ma potrebbero anche influire sull’intero panorama del calcio europeo.

Fonti: Transfermarkt, Goal, BBC Sport.

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