27 Giugno 2026

Pompei di Notte: Scavi aperti per aperitivi incantevoli sotto il cielo stellato.

Anna Gaia Cavallo 27 Giugno 2026
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Aperture Serali al Parco Archeologico di Pompei

Il Parco Archeologico di Pompei offre un’esperienza unica durante le calde sere estive, con aperture straordinarie che permettono di scoprire la magnificenza dell’antica città in un’atmosfera magica. Da fine giugno a luglio, i visitatori potranno esplorare il sito archeologico nei momenti più suggestivi della giornata, lasciandosi avvolgere dalla storia e dal fascino dei tramonti. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità imperdibile per chi desidera immergersi nell’antichità e apprendere più riguardo agli eventi storici che hanno segnato Pompei.

Programma delle Aperture Serali

Le aperture serali si svolgeranno nelle seguenti date: 25, 27, 28 giugno e 2, 4, 6, 10, 11, 13, 16, 17, 18, 22, 24, 25, 26, 27 luglio. Durante queste serate, i visitatori potranno accedere all’area dell’Anfiteatro e della Palestra Grande, zone ricche di storia e di emozione. Ci saranno percorsi archeologici, approfondimenti storici e la possibilità di gustare le specialità enogastronomiche locali, il tutto in un contesto suggestivo.

All’interno della Palestra Grande sarà possibile visitare la mostra permanente dedicata all’eruzione del 79 d.C., con calchi delle vittime e reperti organici straordinari. Questo spazio, che un tempo era pieno di vita e sport, si trasforma ora in un luogo di riflessione e contemplazione. Non mancheranno momenti di convivialità nel giardino della Palestra, dove sarà possibile sorseggiare un aperitivo preparato da Chora, assaporando le delizie del territorio.

In aggiunta, i visitatori potranno partecipare a visite speciali nei vigneti dell’antica Casa del Triclinio, dove sarà possibile degustare il vino delle cantine Feudi, partner di questa iniziativa e specializzati nella valorizzazione dei vigneti storici del sito archeologico. La bellezza dei vigneti, accostati alla storicità della zona, regala un’esperienza sensoriale unica.

Biglietti e Visite Guidate

Il biglietto d’ingresso al Parco Archeologico ha un costo di 5 euro e può essere acquistato online attraverso Vivaticket o presso la biglietteria di Piazza Anfiteatro. Sono previsti sconti e gratuità in base alle norme vigenti. Le aperture serali si terranno dalle ore 21:00 alle 23:30, con ultimo ingresso alle ore 23:00, consentendo così un’ampia fruizione dei luoghi e delle attività pensate per il pubblico.

Per coloro che desiderano un’esperienza più approfondita, sono disponibili visite guidate a pagamento condotte da archeologi e storici de “Le Nuvole”. Queste visite si svolgeranno alle ore 21:30 e dureranno circa 45 minuti, con gruppi limitati a 25 partecipanti. Il costo della visita guidata è di 8 euro a persona, oltre al biglietto d’ingresso, e la prenotazione può essere effettuata sul sito del Pompeii Children’s Museum.

Oltre all’aperitivo nella Palestra Grande, il Vigneto della Casa del Triclinio offrirà visite e degustazioni che confrontano le antiche pratiche di viticoltura e vinificazione con le tecniche moderne, curate da Tenute Capaldo – Feudi di San Gregorio. Per maggiori informazioni e prenotazioni, si invita a contattare direttamente gli organizzatori.

Eventi Musicali e Gastronomici

Le aperture serali coincideranno anche con i concerti programmati all’Anfiteatro del Parco, parte della rassegna BOP – Beats of Pompeii. I visitatori con biglietto per i concerti avranno accesso gratuito alla mostra nella Palestra Grande, permettendo così di combinare arte, cultura e musica in un unico evento. Per chi vuole approfittare dell’opzione di visita prima dei concerti, è disponibile una visita guidata alle ore 20:00 al costo di 8 euro a persona, previa prenotazione.

Infine, sarà possibile anche cenare o gustare un aperitivo sulla terrazza panoramica del ristorante della Casina dell’Aquila, previa prenotazione. Un’opzione perfetta per chi desidera godere di una vista spettacolare accompagnata da piatti tipici della gastronomia locale.

Per ulteriori dettagli sugli eventi e sulle modalità di accesso al Parco Archeologico di Pompei, si consiglia di visitare il sito ufficiale del Parco e del Pompeii Children’s Museum.

Fonti ufficiali: Parco Archeologico di Pompei, Vivaticket, Pompeii Children’s Museum.

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