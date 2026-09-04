4 Settembre 2026

Pichetto “Con l’Egitto prezioso partenariato nel settore energetico”

Anna Gaia Cavallo 4 Settembre 2026
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ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha partecipato a Il Cairo alla riunione della commissione congiunta italia-egiziana, presieduta dai ministri degli Esteri dei due Paesi. Nel corso della sessione di apertura, Pichetto Fratin ha riaffermato l’importanza e la strategicità della cooperazione tra i due Paesi nel settore energetico, con l’impegno ad espandere la cooperazione nei settori del gas naturale, delle energie rinnovabili e dei progetti di transizione verde. “Nell’ambito di questo prezioso partenariato – ha sottolineato il ministro – l’Italia ha sostenuto e sostiene l’Egitto attraverso diverse iniziative, in particolare nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa”.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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