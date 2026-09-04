4 Settembre 2026

Omrzel firma l’impresa e vince la dodicesima tappa della Vuelta 2026, Mas sempre in rosso

redazione 4 Settembre 2026
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CALAR ALTO (SPAGNA) (ITALPRESS) – Jakob Omrzel firma una grande impresa e conquista il successo nella dodicesima tappa della Vuelta Espana 2026, la Vera-Calar Alto di 166,5 km. Il corridore della Bahrain Victorious, dopo essere entrato nella maxi-fuga di giornata da 30 uomini, si impone di prepotenza staccando tutto il resto della concorrenza e assicurandosi il suo primo successo in un grande giro. Alle spalle dello sloveno si piazzano lo spagnolo Urko Berrade Fernandez (Equipo Kern Pharma) e il colombiano Santiago Buitrago (Bahrain Victorious). Ottima prestazione anche da parte della maglia rossa Enric Mas (Movistar), che rafforza la sua leadership in classifica generale rifilando quasi 30″ di distacco a Primoz Roglic (Red Bull Bora Hansgrohe). Domani andrà in scena la tredicesima tappa, la Almunecar-Loja di 193,2 km.

L’ORDINE DI ARRIVO

1. Jakob Omrzel (Slv) Bahrain Victorious in 4h29’53”2. Urko Berrade Fernandez (Esp) Equipo Kern Pharma a 1’56”3. Santiago Buitrago (Col) Bahrain Victorious a 2’13”4. Aleksej Lutsenko (Kaz) a 2’49”5. Mauri Vansevenant (Bel) a 2’53”6. Enric Mas (Esp) a 2’56”7. Felix Gall (Aut) a 3’23”8. Primoz Roglic (Slv) s.t.9. Richard Carapaz (Ecu) s.t10. Gregor Mühlberger (Aut) a 3’50”

LE CLASSIFICHE

CLASSIFICA GENERALE (MAGLIA ROSSA)1. Enric Mas (Esp) Movistar Team in 40h31’51”2. Primoz Roglic (Slv) Red Bull-Bora-Hansgrohe a 1’45”3. Felix Gall (Aut) Decathlon CMA CGM Team 2’06”4. Richard Carapaz (Ecu) 3’53”5. Oscar Onley (Gbr) 4’29”6. Jakob Omrzel (Slv) 4’59”7. Mattias Skjelmose (Den) 7’42”8. Sepp Kuss (Usa) 7’58”9. Gregor Muhlberger (Aut) 8’27”10. Harold Tejada (Col) 8’33”

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE)1. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 194 punti2. James Matthew Brennan (Gbr) Visma-Lease a Bike 1173. Alessandro Romele (Ita) XDS Astana 96

CLASSIFICA MIGLIORE SCALATORE (MAGLIA A POIS)1. Santiago Buitrago (Col) Bahrain – Victorious 52 punti2. Wout van Aert (Bel) Visma-Lease a Bike 303. Enric Mas (Esp) Movistar Team 24

CLASSIFICA MIGLIOR GIOVANE (MAGLIA BIANCA)1. Oscar Onley (Gbr) Netcompany Ineos in 40h36’20”2. Jakob Omrzel (Slv) Bahrain Victorious a 30″3. Leo Bisiauz (Fra) Decathlon CMA CGM a 11’39”

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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