Paradressage, Morganti e Salvadè doppio bronzo in apertura ai Mondiali di Aachen

ROMA (ITALPRESS) – Il paradressage azzurro comincia nel migliore dei modi ai FEI World Championships di Aachen 2026, con una storica doppietta di medaglie nella prima giornata di gare. L’Italia conquista infatti due bronzi nel Grand Prix Test A, grazie a Francesca Salvadè e Sara Morganti. N

el Grado III, Francesca Salvadè, in sella a Escari, ottiene il terzo posto con il punteggio di 74,676%. Per l’amazzone delle Fiamme Azzurre si tratta della prima medaglia conquistata in un Campionato del Mondo, un risultato che premia anni di lavoro e il grande feeling con Escari.

Il cavallo, nove anni, è al fianco di Salvadè da quattro anni e con lei aveva già conquistato una medaglia agli Europei di Ermelo dello scorso anno. Poco dopo arriva il secondo bronzo italiano della giornata, questa volta nel Grado I. A conquistarlo è la plurimedagliata Sara Morganti, in sella alla giovane Bond Girl 18, con il punteggio di 74,459%. Un risultato particolarmente significativo perchè la cavalla ha appena sette anni ed è la nuova compagna di gara di Morganti.

L’azzurra, atleta del Gruppo Paralimpico delle Difesa, monta Bond Girl 18 soltanto dallo scorso aprile e quella di Aachen è appena la terza gara disputata insieme. Morganti riesce dunque a salire sul podio mondiale, conquistando la ventesima medaglia della sua straordinaria carriera.

Le due medaglie rappresentano un risultato storico per il paradressage italiano: mai prima d’ora l’Italia aveva conquistato due podi nella prima giornata di gara di un Campionato internazionale. Il doppio bronzo conferma così la crescita del movimento azzurro e dà ulteriore fiducia in vista dell’obiettivo più importante: la qualificazione alle Paralimpiadi di Los Angeles 2028. Si tratta di due medaglie diverse per storia e protagoniste, ma unite dallo stesso significato: il paradressage italiano è sempre più competitivo ai massimi livelli internazionali.

Il bilancio azzurro ad Aachen sale così, all’inizio della seconda settimana di gare, a quattro medaglie complessive, considerando anche l’argento e il bronzo conquistati nel Volteggio nella prima parte dei Mondiali. Alla giornata positiva contribuisce anche Massimiliano Chiatante, che nel Grado I chiude con Fashion Girl al 71,042%, al settimo posto. Per lui si tratta del miglior punteggio personale ottenuto in un Campionato internazionale.

Domani sarà invece il turno di Federica Sileoni e Leonardo, impegnati nel Grado V.

– foto ufficio stampa Fise/Argenziano –(ITALPRESS).

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FONTE ITALPRESS

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