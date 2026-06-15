Napoli: il Pascale ospita esperti di medicina da cinque nazioni per progetti innovativi.

Inizia la Terza Edizione di Doctors in Italy

È ufficialmente partito il programma “Doctors in Italy”, giunto alla sua terza edizione. Questo progetto visa a rafforzare il ruolo dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli come un punto di riferimento globale per la ricerca e la formazione oncologica. Sedici talentuosi ricercatori provenienti da prestigiose università internazionali trascorreranno sei settimane all’interno dell’ospedale di Napoli, immergendosi nell’attività clinica e nella ricerca del polo oncologico.

Ricercatori di Eccellenza al Pascale di Napoli

Medici e ricercatori da varie parti del mondo, tra cui Stati Uniti, Canada, Brasile, Messico e Australia, si ritrovano a Napoli per questa iniziativa. Fino al 30 luglio, il Pascale sarà il palcoscenico per sedici giovani professionisti che vivranno un’esperienza unica di formazione e scambio culturale. Questa edizione del programma di internazionalizzazione apre le porte all’eccellenza oncologica italiana per le nuove generazioni della medicina mondiale.

Per oltre sei settimane, i partecipanti seguiranno un percorso immersivo, alternando attività tra reparti e laboratori della struttura. Questo sistema di rotazione settimanale permette ai ricercatori di osservare dal vivo come la ricerca scientifica si traduca in diagnosi, terapie innovative e assistenza ai pazienti. Si tratta di un’opportunità fondamentale per comprendere il legame tra teoria e pratica nella sanità.

L’iniziativa è frutto di una collaborazione avviata nel 2023 tra il Pascale e Doctor Today s.r.l., una società specializzata nella promozione di programmi di tirocinio per studenti e professionisti della salute provenienti da tutto il mondo. L’obiettivo principale del progetto è promuovere lo scambio internazionale di conoscenze e competenze nel campo dell’oncologia. Creando spazi di confronto tra sistemi sanitari, università e centri di ricerca di diversi Paesi, il programma favorisce un arricchimento reciproco delle esperienze.

La direzione del programma è affidata a Iolanda Attanasio, direttrice della Struttura di Internazionalizzazione della Ricerca del Pascale. Attanasio è affiancata dall’oncologa Stefania Scala per la ricerca e dalla chirurga Daniela Rega per l’area clinica. Significativa è la presenza femminile tra i partecipanti, che evidenzia il crescente ruolo delle donne nei percorsi di alta formazione medico-scientifica.

Alfredo Budillon, direttore scientifico dell’Istituto Pascale, commenta: “Questo programma, che ho fortemente voluto, conferma il prestigio internazionale del nostro Istituto. Accogliere questi futuri ricercatori e clinici nei nostri reparti e laboratori significa mostrare concretamente come la scienza si trasformi in cura al letto del paziente. L’interscambio di esperienze che ne deriva rafforza il ruolo del Pascale come polo di attrazione e innovazione oncologica a livello mondiale.”

Inoltre, Maurizio di Mauro, direttore generale del Pascale, afferma: “Questo programma dimostra la forte capacità attrattiva della nostra sanità pubblica, scelta da futuri medici provenienti da tutto il mondo. Aprire le porte del Pascale a una formazione sul campo così dinamica conferma la nostra vocazione non solo alla cura d’avanguardia, ma anche alla costruzione di una comunità scientifica aperta e inclusiva, pienamente inserita nei network internazionali.”

Un’Occasione di Crescita per il Futuro della Medicina

Doctors in Italy rappresenta un’importante opportunità per i giovani ricercatori di accrescere le loro competenze in un contesto di eccellenza. L’immersione diretta nell’attività di un istituto oncologico di fama mondiale offre loro la possibilità di apprendere dai migliori professionisti del settore e di condividere le proprie esperienze e conoscenze. Questo scambio di idee è fondamentale per l’evoluzione della medicina oncologica a livello globale e per la formazione dei futuri leader nel campo della salute.

Il programma non solo rinforza le competenze pratiche dei partecipanti, ma stimola anche l’innovazione. Le relazioni che si instaurano tra i ricercatori di diverse nazioni possono dare origine a nuove collaborazioni e progetti di ricerca, contribuendo così a migliorare la qualità dell’assistenza ai pazienti in tutto il mondo.

In questo contesto, è importante sottolineare che il Pascale non è solo un centro di cura, ma un laboratorio di idee e innovazioni. Il suo impegno nella ricerca e nella formazione continua è testimoniato dalla crescente affluenza di talenti internazionali. Queste iniziative rafforzano la reputazione dell’ospedale e contribuiscono a una visione più globale e inclusiva della medicina oncologica.

Per maggiori informazioni sul programma “Doctors in Italy”, è possibile visitare il sito ufficiale dell’Istituto Tumori Pascale di Napoli e quello di Doctor Today s.r.l.

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